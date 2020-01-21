美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)现已抵达瑞士山间度假胜地达沃斯，参与世界经济论坛(WEF)2020年年会。
今晨瑞士当地时间近8：30分，特朗普乘专机抵达苏黎世机场，并随即转乘直升机飞往达沃斯。当地时间上午近10点，特朗普率领美国高级代表团所乘坐的直升机，顺利降落于位于瑞士格劳宾登州东部的达沃斯镇。
启程赴瑞之前，特朗普曾在个人推特中发文，激动地表示：“出发前往瑞士达沃斯，与世界及商界领袖会面，给美国带来好政策以及额外数千亿美元！我们现在是宇宙第一(NUMBER ONE in the Universe)，遥遥领先！！”
特朗普将依照计划，于今日近午间时分向世界经济论坛第50周年年会的与会者发表演讲，并定于今日下午与瑞士轮值总统西蒙奈特·索马鲁嘎(Simonetta Sommaruga)进行会晤。
预计特朗普将会在瑞士停留直至本周三(1月22日)。在瑞士期间，他计划将与欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯·德莱恩(Ursula von der Leyen)以及伊拉克总统巴尔哈姆·萨利赫(Barham Salih)会面。
然而，由于伊朗官员此前已决定不会赴达沃斯参会，因此，特朗普将不会与伊朗方面的官员安排会晤。继伊朗革命卫队的精锐部队“圣城军”指挥官卡西姆·苏莱曼尼(Qasem Soleimani)遭美军袭杀身亡之后，伊朗与美国间的紧张局势骤然升级。
SDA-Keystone/ac