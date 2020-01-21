此内容发布于2020年1月21日 上午11:34

美国总统特朗普于瑞士当地时间1月21日上午11:30在世界经济论坛达沃斯年会上致开幕词。 (Copyright 2020 The Associated Press. All Rights Reserved)

美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)现已抵达瑞士山间度假胜地达沃斯，参与世界经济论坛(WEF)2020年年会。



今晨瑞士当地时间近8：30分，特朗普乘专机抵达苏黎世机场，并随即转乘直升机飞往达沃斯。当地时间上午近10点，特朗普率领美国高级代表团所乘坐的直升机，顺利降落于位于瑞士格劳宾登州东部的达沃斯镇。



启程赴瑞之前，特朗普曾在个人推特中发文，激动地表示：“出发前往瑞士达沃斯，与世界及商界领袖会面，给美国带来好政策以及额外数千亿美元！我们现在是宇宙第一(NUMBER ONE in the Universe)，遥遥领先！！”

trump trump Heading to Davos, Switzerland, to meet with World and Business Leaders and bring Good Policy and additional Hundreds of Billions of Dollars back to the United States of America! We are now NUMBER ONE in the Universe, by FAR!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 21, 2020

特朗普将依照计划，于今日近午间时分向世界经济论坛第50周年年会的与会者发表演讲，并定于今日下午与瑞士轮值总统西蒙奈特·索马鲁嘎(Simonetta Sommaruga)进行会晤。



预计特朗普将会在瑞士停留直至本周三(1月22日)。在瑞士期间，他计划将与欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯·德莱恩(Ursula von der Leyen)以及伊拉克总统巴尔哈姆·萨利赫(Barham Salih)会面。



然而，由于伊朗官员此前已决定不会赴达沃斯参会，因此，特朗普将不会与伊朗方面的官员安排会晤。继伊朗革命卫队的精锐部队“圣城军”指挥官卡西姆·苏莱曼尼(Qasem Soleimani)遭美军袭杀身亡之后，伊朗与美国间的紧张局势骤然升级。



SDA-Keystone/ac

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