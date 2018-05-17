“出门不用带钱包，一支手机走天下”，在瑞士还有很长的路要走。一项调查显示，瑞士人最喜欢的付款方式依然是现金支付，信用卡在瑞士呈受欢迎趋势，手机支付或通过Twint(一个手机支付软件)付款的受接受程度也有些许提升，但还是处于低水平。比特币或其他形式的加密货币在瑞士毫无用武之地。
这个由市场调查机构GfK委托市场调查网站Moneyland.ch所进行的民意调查，在1517人中进行。
87%参与调查的人不愿意放弃现金支付；70%的人推崇信用卡支付；47%依赖于借记卡付款；9.5%和6.5%的人离不开Twint或苹果支付；只有区区2.5%的人认可比特币和其他形式的加密货币支付。
关于支付方式的偏好存在年龄、性别、地区的差异：50-74岁年龄段人群，更喜欢现金付款方式；瑞士法语区人比德语区人更崇尚手机支付，而德语区的人则更喜欢现金支付；乡村人比城市人更热衷使用现金。
一个有趣的结果是，年轻人虽然崇尚手机、信用卡支付，但他们不愿放弃现金支付的比例与26-49岁年龄段人相似，均为84%。
作者： Veronica DeVore
尽管比特币市场动荡不安，但瑞士的年轻公司依然对这类“加密电子货币”兴趣不减，高企的瑞郎也为此推波助澜。 “我和你们说过！”1月中旬瑞郎在瑞士央行取消兑欧元的保底汇率后应声大涨，比特币的忠实拥趸在网上欢欣鼓舞。 ...
sda-ats/xy
Neuer Inhalt
Horizontal Line
subscription form
subscription form
× 关闭
版权
版权所有。瑞士资讯swissinfo.ch拥有其网站内容的版权。内容仅供私人使用。除上述所述网站内容的使用权以外，任何发布、修改、传播、存储及复制，必须事先获得瑞士资讯swissinfo.ch的书面授权同意。 如果您有兴趣使用本网站内容，并需要获得事先的书面同意，请通过电子邮件contact@swissinfo.ch联系我们.
针对私人目的的使用，瑞士资讯swissinfo.ch只允许用户使用某一具体内容的超文本链接，即将其链接到您自己的网站或第三方网站上。瑞士资讯swissinfo.ch的网站内容只被允许在没有任何编辑修改的情况下链接到非广告性质的环境中。针对瑞士资讯swissinfo.ch网站提供下载的所有软件、文件夹、数据及其内容，本网站仅提供基本的、非独占性的及不可转让的许可。该许可仅限于在私人设备上的一次性下载及存储上述数据，所有其它权利仍为瑞士资讯swissinfo.ch所有。特别需要注意的是，禁止对这些数据进行任何销售或商业性使用。