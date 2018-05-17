此内容发布于2018年5月17日 上午9:30 最后更新 - 2018年5月17日 -09:30

瑞士虽然也研发了手机支付软件Twint，但是使用的人并不多。 (Keystone)

“出门不用带钱包，一支手机走天下”，在瑞士还有很长的路要走。一项调查显示，瑞士人最喜欢的付款方式依然是现金支付，信用卡在瑞士呈受欢迎趋势，手机支付或通过Twint(一个手机支付软件)付款的受接受程度也有些许提升，但还是处于低水平。比特币或其他形式的加密货币在瑞士毫无用武之地。

这个由市场调查机构GfK委托市场调查网站Moneyland.ch所进行的民意调查，在1517人中进行。

87%参与调查的人不愿意放弃现金支付；70%的人推崇信用卡支付；47%依赖于借记卡付款；9.5%和6.5%的人离不开Twint或苹果支付；只有区区2.5%的人认可比特币和其他形式的加密货币支付。

关于支付方式的偏好存在年龄、性别、地区的差异：50-74岁年龄段人群，更喜欢现金付款方式；瑞士法语区人比德语区人更崇尚手机支付，而德语区的人则更喜欢现金支付；乡村人比城市人更热衷使用现金。

一个有趣的结果是，年轻人虽然崇尚手机、信用卡支付，但他们不愿放弃现金支付的比例与26-49岁年龄段人相似，均为84%。





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