此内容发布于2020年3月30日 下午5:08

瑞士消费者似乎也重新发现了自己对巧克力的热爱。 (© Keystone / Gaetan Bally)

在加拿大、美国、中国、中东和新加坡等国需求量增加的推动下，去年瑞士巧克力出口总值首次突破10亿瑞郎大关(约合72.7亿元人民币)。

瑞士国内对巧克力的消耗量也扭转了前一年的下跌趋势，去年出现了少量增长。瑞士巧克力各制造商2019年的销售总额提高了2.2%，创下约17.9亿瑞郎的佳绩。

海外销售额占到总额的近四分之三，这一比例亦由2018年的72.5%略有攀升，达到去年的73.7%。欧盟仍是瑞士巧克力的最重要市场，但欧盟以外的出口增长则更为显著。

瑞士的人均年消耗量提高了0.8%，达到10.4公斤，总算刹住了近年的下跌之势。瑞士消费者也同样青睐外国巧克力，进口产品占销售总额的41%。

不过，瑞士巧克力协会Chocosuisse(多语)外部链接抱怨说，瑞士这一奢侈食品的生产成本受到影响，阻碍来自保护糖等国内原料的关税壁垒(多语)外部链接。该协会在一份声明(英)外部链接中指出，这造成了“不必要的附加成本”。

瑞士巧克力协会还呼吁，应迅速批准同南方共同市场(Mercosur)成员国达成的自由贸易协议(多语)外部链接，此举将“让2.6亿多消费者能一视同仁地”吃到瑞士巧克力。



swissinfo.ch/mga

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