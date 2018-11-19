此内容发布于2018年11月19日 上午9:00 最后更新 - 2018年11月19日 -09:00

维多利亚湖上的渔业养殖有发展前景。

(Swisscontact)

在瑞士人的帮助下发展中国家的新兴企业一直能得到良好的建议。在数十个国家开展工作的Swisscontact发展基金会，多年来致力于改善这些国家的商业环境，最近它对在波斯尼亚和乌干达创造就业机会的项目作了汇报。



Swisscontact基金会所实践的使命是“以帮助人们融入当地经济生活来推动经济、社会和环境发展”。这个创立于1959年的基金会拥有1400多名员工，管理着36个国家的123个项目，并同私营领域进行紧密合作。跟其他很多瑞士非营利组织不同，该基金会并不开展政治宣传。 信息框结尾

在苏黎世近期举行的Swissontact年度会议上，来自波斯尼亚的埃尔娜·绍舍维奇(Erna Šoševic)和来自乌干达维多利亚湖的大卫·奥利亚博(David Olyabo)受邀发言，介绍了他们在开办公司时必须克服的各种障碍。Swisscontact希望提供一些有形的例证，让人们了解基金会的钱都是怎样花的。



波斯尼亚：过渡性经济



在一场夺去十万人生命的内战结束近25年后，波斯尼亚和黑塞哥维那联邦仍是欧洲最贫困的国家之一。埃尔娜·绍舍维奇这样的年轻实业家正在努力推动进步的步伐，并挑战一个由男性主宰的传统社会的常态。



34岁的埃尔娜是两个孩子的母亲，她离开在某咨询机构的稳定工作，开办了自己的公司。她开发的Bizbook是个帮助波斯尼亚创新企业互相连接的平台。她说，自己是通过联邦经济事务司(SECO)资助的Swisscontact企业家项目学会了做CEO。这个项目的目的是借助专人指导与培训来强化企业家的“生态环境”，从而创造就业机会。

乌干达：缺乏对年轻人的投资



Swisscontact也在坦桑尼亚和乌干达运营类似的指导项目：U-Learn。该项目将持续至2021年，计划总共帮助1.5万名年轻人，截至目前共有4546人得到项目的支持。根据美国中情局的《世界概况：乌干达》，这个东非国家“经济管理滞后、腐败横行，政府也未能在经济机会上为迅速增长的青年人口做出足够投资”。乌干达要依靠捐助方的支援来带动长期的增长。



Swisscontact的U-Learn项目教给当地的培训者、手工艺师傅和企业老板该如何指导与支持年轻创业者。来自乌干达的24岁青年大卫·奥利亚博就从项目中得到帮助，开办了他现在管理着的渔业养殖生意。生活在维多利亚湖畔的大卫一家曾以捕鱼为生。他哥哥拿自己的工资供大卫念大学，然而当渔业资源耗尽，政府禁止在湖里捕鱼后，大卫也被迫放弃学业。也是在那时，他联系了Swisscontact寻求生意的建议。

大卫说，到目前为止他们14人的创业小组已经赚了8826瑞郎(约合60’748元人民币)，到第二个生产周期结束时，他们的收益预计会增至三倍。他们计划通过生产自己的鱼饲料以削减成本，还打算把业务扩大到鱼产品加工与出口。



Swisscontact的资金来源



联合国的一项长远目标，是发达国家应将国民总收入的0.7%用于政府开发援助。如下图所示，Swisscontact的大部分资金(65%)来自“联邦委托金”，它涉及代表联邦经济事务司或瑞士发展与合作署(SDC)实施的各种项目。



他们另有20%资金来自“各类客户”。这些是其他政府捐助方(例如英国国际发展部，或瑞典国际发展合作署等)和世界银行等多边组织提供的委托金。10%来自各私营基金会与企业的捐赠、捐助款项，详细名单请参阅Swisscontact的年度报告(多语)外部链接。

(swissinfo.ch)

为何企业捐赠如此大方



向合法慈善机构做出捐赠的企业能够申请减税，减免额最高可达总收入的20%，但这并非慈善行为的核心动机。Swisscontact的卡特琳·施内尔曼(Katrin Schnellmann)透露，慈善往往是企业社会责任的组成部分，这是一种自我调整的企业模式，能帮助一个企业对企业自身、对利益相关者、对公众保持应有的社会责任。瑞士的跨国制药企业诺华集团(Novartis)就是Swisscontact基金会的一个私人捐赠方。诺华发言人智·让-保罗·杉本(Satoshi Jean-Paul Sugimoto)表示，慈善工作为企业赢得尊重，因此也更可能提高员工的忠诚度，吸引更好的人才加盟企业：“我们相信，在留住人才、吸引人才与作良好企业公民之间存在着(积极)关联。如今可以明确的是，构成许多国家劳动力一半以上的千禧世代往往对企业责任有很高的期待。”



不过，巴塞尔大学慈善研究中心总监格奥尔格·冯·施努尔贝因(Georg von Schnurbein)表示，捐赠慈善事业只是企业魅力的一小部分。“更重要的是在环境、社会，以及近几年兴起的政治领域的参与活动。”



诺华倾向于支持那些同自己的核心业务及专业有密切关系，以及被视作“可持续”的项目。杉本解释说：“我们的努力集中在自己的医药与科技专长上，以帮助卫生系统更快、更有效地达成他们的保健目标。”举例来说，诺华捐助了Swisscontact在孟加拉农村地区培训急救护理人员的项目。

在Swisscontact的支持下得以受训的孟加拉社区急救护理员。 (Swisscontact)

有人认为大企业“借助”慈善活动来抵消未来的任何负面报道。冯·施努尔贝因反驳了这种认识。他举了通过非法设备在碳排放量上造假的汽车制造商的例子：“在德国没人会说，‘没错，他们是造假了，但看看他们的一切慈善捐款！’”



Swisscontact资助的新办企业有多成功？



Swisscontact 的2017年预算超过一亿瑞朗，其中大多数都来自纳税人，因此追求成功的压力很大。卡特琳·施内尔曼指出：“衡量成功必须基于个案。一个由Swisscontact支持的新办企业也许已停办，但与此同时，这名企业家可能创办了另一个成功企业。”



往往Swisscontact不是提供帮助的唯一机构。比方说，在一开始得到了Swisscontact的支持后，大卫在乌干达的养鱼场收到了政府援助款。大卫·奥利亚博和埃尔娜·绍舍维奇创办的新办企业不但存活下来，还有了发展。不过，大卫不会在一棵树上吊死，他也在办养鸡场。他说：“即使渔业养殖生意黄了，我还能靠养鸡赚点小钱。”



(翻译：小雷), 瑞士资讯swissinfo.ch

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