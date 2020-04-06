2019年，瑞士居民人均鸡蛋年消费量为184个。 (© Keystone / Christian Beutler)

2019年可谓瑞士蛋业的创纪录年：产量纪录、消费纪录、生态产品纪录。去年，瑞士居民人均鸡蛋消费量达到184个，合每人每天吃半个鸡蛋。尽已创历史纪录，但同德国及奥地利每人每年分别为235和240个鸡蛋的消费量相比，瑞士人还算比较“节省”。

据瑞士联邦农业局提供的数据，瑞士去年的鸡蛋产量超过10亿个，其中生态鸡蛋的比例也达到前所未有的17.7%，“走地鸡”的比例为14.4%(首次低于15%)-该比率被散养和生态鸡鸡蛋产量所超越。

尽管国内鸡蛋产量过10亿，但依然没有满足瑞士人的消费需要。去年，为了满足市场供应，瑞士进口了5.87亿个鸡蛋。瑞士“国产蛋”的市场占比为63%。



2019年，瑞士鸡蛋的成本上涨了0.8%。每个售出的生态鸡蛋会给生产者带来0.43瑞郎(约合人民币3元)的利润，散养鸡蛋带来的利润为每个0.23瑞郎(约合人民币1.6元)。而进口鸡蛋利润最低(0.11-0.13瑞郎之间)。

成本上涨的同时，瑞士鸡蛋的售价去年间降低了0.8%。散养鸡鸡蛋的均价为0.6瑞郎一个(约合人民币4.2元)，进口鸡蛋价格更低，均价为0.24瑞郎(1.7元)。购买大包装鸡蛋最为经济实惠，10个装的散养鸡鸡蛋价格为每个0.57瑞郎(4元)。

瑞士资讯swissinfo.ch/sda-ats

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram