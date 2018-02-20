甜蜜之旅
美国超市巨头沃尔玛开售地道“瑞士制造”巧克力
据瑞士纸媒《周日报》(SonntagsZeitung)上周日(2月18日)报道，瑞士零售业巨擎Coop集团生产的巧克力，已正式进驻美国连锁超市沃尔玛，成为瑞士制造的“特供级”沃尔玛自有品牌巧克力“Schoggihüsli”。
巧克力的包装上有显著的瑞士国旗图表，且商品标签也注有“瑞士产品”(Product of Switzerland)字样。
大买卖
对在瑞士零售业占据巨大市场份额的Coop集团来说，来自美国的全球最大的跨国零售企业沃尔玛堪称颇具威望的“金主”，因为双方这一合作，意味着Coop生产的巧克力能"好风凭借力"，借助上架沃尔玛从此在美国销量大增。目前，沃尔玛在全美拥有5千家零售超市，2017年的营业额高达4500亿瑞郎。
作者： Jo Fahy，Filipa Cordeiro和Thomas Stephens
消费者们是不是即将失去享用瑞士巧克力的口福了？据《每日导报》(Tages-Anzeiger)7月5日报道，因为瑞士的生产成本过高，而且政策限制也愈发严格，越来越多的瑞士巧克力生产商有移址国外的打算。可是瑞士素来在技术精良的巧克力制造上享有盛誉，一起来看看，瑞士巧克力到底在哪儿卖得最火吧。 ...
综观整个美国零售业，沃尔玛超市售卖的商品标价相对低廉，但众所周知，“瑞士制造”的产品生产成本普遍很高。面对《周日报》的质疑，Coop集团也坦承，在瑞士生产出巧克力的确价格不菲。但Coop表示，其生产的沃尔玛自有品牌巧克力，定位目标锁定的是“沃尔玛高价位商品”。
作者： Thomas Stephens
这个国家一颗可可豆也种不出来，但是却成为了巧克力制造业的魁首。瑞士资讯swissinfo.ch将带您一探瑞士巧克力的历史，这同时也是一段关乎创新、移民、好运和爱的历史。 ...
瑞士资讯swissinfo.ch/ln
Neuer Inhalt
Horizontal Line
subscription form
subscription form
× 关闭
版权
版权所有。瑞士资讯swissinfo.ch拥有其网站内容的版权。内容仅供私人使用。除上述所述网站内容的使用权以外，任何发布、修改、传播、存储及复制，必须事先获得瑞士资讯swissinfo.ch的书面授权同意。 如果您有兴趣使用本网站内容，并需要获得事先的书面同意，请通过电子邮件contact@swissinfo.ch联系我们.
针对私人目的的使用，瑞士资讯swissinfo.ch只允许用户使用某一具体内容的超文本链接，即将其链接到您自己的网站或第三方网站上。瑞士资讯swissinfo.ch的网站内容只被允许在没有任何编辑修改的情况下链接到非广告性质的环境中。针对瑞士资讯swissinfo.ch网站提供下载的所有软件、文件夹、数据及其内容，本网站仅提供基本的、非独占性的及不可转让的许可。该许可仅限于在私人设备上的一次性下载及存储上述数据，所有其它权利仍为瑞士资讯swissinfo.ch所有。特别需要注意的是，禁止对这些数据进行任何销售或商业性使用。