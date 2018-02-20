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甜蜜之旅 美国超市巨头沃尔玛开售地道“瑞士制造”巧克力

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A picture of the production centre where the chocolate for Walmart is being produced

沃尔玛新上架的自有品牌巧克力“Schoggihüsli”(瑞士德语，意为“巧克力小屋”)，产自瑞士巴塞尔附近Coop集团新建的生产中心。

(Keystone)

据瑞士纸媒《周日报》(SonntagsZeitung)上周日(2月18日)报道，瑞士零售业巨擎Coop集团生产的巧克力，已正式进驻美国连锁超市沃尔玛，成为瑞士制造的“特供级”沃尔玛自有品牌巧克力“Schoggihüsli”。

巧克力的包装上有显著的瑞士国旗图表，且商品标签也注有“瑞士产品”(Product of Switzerland)字样。

大买卖

对在瑞士零售业占据巨大市场份额的Coop集团来说，来自美国的全球最大的跨国零售企业沃尔玛堪称颇具威望的“金主”，因为双方这一合作，意味着Coop生产的巧克力能"好风凭借力"，借助上架沃尔玛从此在美国销量大增。目前，沃尔玛在全美拥有5千家零售超市，2017年的营业额高达4500亿瑞郎。

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综观整个美国零售业，沃尔玛超市售卖的商品标价相对低廉，但众所周知，“瑞士制造”的产品生产成本普遍很高。面对《周日报》的质疑，Coop集团也坦承，在瑞士生产出巧克力的确价格不菲。但Coop表示，其生产的沃尔玛自有品牌巧克力，定位目标锁定的是“沃尔玛高价位商品”。

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瑞士资讯swissinfo.ch/ln

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