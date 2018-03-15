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生活成本 全球最贵城市榜单，苏黎世名列第二

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物价哪儿最贵？苏黎世和日内瓦

(Keystone)

英国经济学人智库(EIU，英)外部链接于本周四(3月15日)发布的《2018年度全球生活成本报告》，通过对覆盖全世界97个国家133个城市逾150类产品及服务的价格指标的比较发现，苏黎世仅次于新加坡，与巴黎比肩成为全球生活成本第二贵城市。

香港、奥斯陆、日内瓦、首尔(日内瓦与首尔并列第六)则紧随其后，分居全球最贵城市榜单的第三至第六名。

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经济学人智库调查发现，虽然近年来欧元的强势走高推高了此次调研范畴内所有欧元区城市的生活相对成本，但非欧元区被调研城市的生活成本仍然令人望尘莫及，在全球最贵城市排行榜上稳居前列。

“西欧几大城市此次重整旗鼓，攀升至榜单前列，我们已经十几年没见证过这一幕了。诸如新加坡、香港和首尔等亚洲中心与巴黎、苏黎世和奥斯陆这种欧洲枢纽之间展开的角逐竞争，将会是我们下一轮调研的一大关注点，”参与此次调查的经济学人编辑Roxana Slavcheva指出。

此外，调研的英国和美国城市生活成本排名均有所下滑。在排行榜上，最便宜的城市当属大马士革、加拉加斯和阿拉木图。正如最终出炉的调查报告所强调指出的，因动荡的政治局势或瓦解崩塌的经济形势，多个城市的生活成本不约而同地出现了降低。

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瑞士资讯swissinfo.ch/sm

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