此内容发布于2019年6月5日 上午11:30

瑞士是留学生心目中最理想的移民国。 (Keystone)

经合组织(OECD)最新调研结果显示，对高素质外籍人才来说，瑞士是最具吸引力的国度之一。



在5月29日公布的35个国家排行榜单上，瑞士惜败于澳大利亚和瑞典，成为拥有硕士或博士学位的高技能人才心目中排名第三位的“理想国”。



这是“经合组织人才吸引力指数”(OECD Indicators of Talent Attractiveness，英、法)外部链接的调研结论之一。该指标通过着眼于不同维度的综合比较，为潜在移民群体-即有可能实现跨国流动的专业与技术精英、海外企业家以及留学生这三类人士提供哪些国家是最适宜的移民目的国的参考资讯。



此次公布的排行榜将参评国发展机遇、收入与税收、学业或商业未来前景、家庭生活质量、工作/商业/技术环境、多元化与移民接纳程度以及生活质量这七大维度纳入综合考量范畴；与此同时，也考虑到了具备参评国所需技能的潜在移民获得签证或居留许可的难易程度。

瑞士是外籍留学生的首选



对于企业家而言，最适宜的移民目的国依次为加拿大、新西兰和瑞士。研究人员表示，上述诸国之所以成为有意投资移民的企业家群体心目中的最佳地，主要得益于其为投资移民所设定的最低投资额度门槛以及投资项目所创造的就业岗位要求相对较低。



而对于外籍学生来说，瑞士击败挪威、德国和芬兰，成为留学生心目中最理想的移民国。





Keystone-SDA/jc

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