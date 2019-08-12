相對於包括歐元在內的外幣，瑞郎已開始日漸升值。 (Keystone / Laurent Gillieron)

中美兩國間不斷升級的貿易戰所引發的一大連鎖效應，就是對於投資者而言，瑞郎的吸引力正與日俱增 - 這無疑讓瑞士央行(SNB)為了捍衛瑞郎避險貨幣的地位而倍感壓力。



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在7月的大部分時間裡，歐元對瑞郎的比價，維持在1歐元可至少兌換1.1瑞郎。然而就在過去短短一個月之內，瑞郎持續走強，就在最近數日之間，歐元兌瑞郎的交易價格已達到1：1.09，即1歐元僅能兌換1.09瑞郎。

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包括瑞士寶盛銀行（JuliusBärBank）的首席經濟學家Janwillem Acket在內的多位經濟學者堅信，（外匯交易）市場已經因中美貿易摩擦加劇而受驚不淺，承受震盪。上週，原本緊張的情勢再度因中方而每況愈下，從而使得人民幣跌破兌美元匯率7的重要心理關口。



然而，對瑞士出口商，以及近期顯示出積極跡象的瑞士國內旅遊業（英）外部链接而言，瑞郎走強無疑是個壞消息。



根據瑞士寶盛銀行首席經濟學家Janwillem Acket所述，瑞士製造業已然陷入低迷衰退，這種狀況過去曾一度促使瑞士央行採取出售瑞郎，進而大量買進外幣，債券以及有用的投資物等措施，對外匯市場 - 尤其是瑞郎價格進行干預。



雖然截至目前，瑞士央行並未詳細討論其具體干預措施，但各家商業銀行儲放在央行金庫中的現金額度，已讓其計畫出手干預之舉初現端倪。截至7月底，瑞士央行的現金儲備增幅高達3％，總額已達到5830億瑞郎 - 這一數字可謂是央行正積極部署的明顯表徵。



另一套瑞士央行正在構建的防禦機制，便是通過降低利率，來弱化瑞郎對於潛在投資者的吸引力。雖然瑞郎已在一段時期內維持著-0.75％的存款利率，然而美國方面已於8月初實現十餘年以來的首次降息;與此同時，歐洲中央銀行（European Central Bank）暗指，將於下個月採取（與美國）相同的應對措施。



Acket堅信，一旦歐元兌瑞郎匯率跌破1：1.06的門檻，瑞士央行勢必會被迫採取類似的降息措施，乃至有可能將利率繼續下調至-1%。



反之，瑞士的各家商業銀行也會將負利率下調的“損失”，繼而轉嫁給企業客戶。而據報導稱，瑞士規模最大的財富投資管理金融機構-瑞銀集團(UBS)，現已籌畫從明年開始向其超級富有階層的客戶收取負利率。

swissinfo.ch/mga

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