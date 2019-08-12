相对于包括欧元在内的外币，瑞郎已开始日渐升值。 (Keystone / Laurent Gillieron)

中美两国间不断升级的贸易战所引发的一大连锁效应，就是对于投资者而言，瑞郎的吸引力正与日俱增-这无疑让瑞士央行(SNB)为了捍卫瑞郎避险货币的地位而倍感压力。



在7月的大部分时间里，欧元对瑞郎的比价，维持在1欧元可至少兑换1.1瑞郎。然而就在过去短短一个月之内，瑞郎持续走强，就在最近数日之间，欧元兑瑞郎的交易价格已达到1:1.09，即1欧元仅能兑换1.09瑞郎。

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包括瑞士宝盛银行(Julius Bär Bank)的首席经济学家Janwillem Acket在内的多位经济学者坚信，(外汇交易)市场已经因中美贸易摩擦加剧而受惊不浅，承受震荡。上周，原本紧张的情势再度因中方而每况愈下，从而使得人民币跌破兑美元汇率7的重要心理关口。



然而，对瑞士出口商，以及近期显示出积极迹象的瑞士国内旅游业(英)外部链接而言，瑞郎走强无疑是个坏消息。



根据瑞士宝盛银行首席经济学家Janwillem Acket所述，瑞士制造业已然陷入低迷衰退，这种状况过去曾一度促使瑞士央行采取出售瑞郎、进而大量买进外币、债券以及有用的投资物等举措，对外汇市场-尤其是瑞郎价格进行干预，



虽然截至目前，瑞士央行并未详细讨论其具体干预措施，但各家商业银行储放在央行金库中的现金额度，已让其计划出手干预之举初现端倪。截至7月底，瑞士央行的现金储备增幅高达3%，总额已达到5830亿瑞郎-这一数字可谓是央行正积极部署的明显指征。



另一套瑞士央行正在构建的防御机制，便是通过降低利率，来弱化瑞郎对于潜在投资者的吸引力。虽然瑞郎已在一段时期内维持着-0.75%的存款利率，然而美国方面已于8月初实现十余年以来的首次降息；与此同时，欧洲中央银行(European Central Bank)暗指，将于下个月采取(与美国)相同的应对举措。



Acket坚信，一旦欧元兑瑞郎汇率跌破1：1.06的门槛，瑞士央行势必会被迫采取类似的降息措施，乃至有可能将利率继续下调至-1%。



反之，瑞士的各家商业银行也会将负利率下调的“损失”，继而转嫁给企业客户。而据报道称，瑞士规模最大的财富投资管理金融机构-瑞银集团(UBS)，现已筹划从明年开始向其超级富有阶层的客户收取负利率。

swissinfo.ch/mga

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