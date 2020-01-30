根据周二发表的最新数据，瑞士贫困现象未见改善。 (sda-ats)

尽管瑞士的生活水平位居欧洲最高之列，然而这里的贫困现象却未曾后退。2018年的贫困人口达到66万人之多，相当于瑞士总人口的7.9%。

联邦统计局1月29日发表的调研显示，近20%的单亲家庭陷入贫困，成为受影响最大的人群。其次则分别是来自东欧或非欧洲国家的外国人(17.5%)、无职业活动者(14.4%)，以及完成义务教育后未再受过其他培训的人员(12.1%)。



艰难条件

每8人中就有1人(12%)称自己入不敷出。近6%的人口物质生活匮乏，因缺少足够收入而面对非常艰难的生活条件。

但联邦统计局也指出，这个比例在欧洲也是最低之一。欧盟平均贫困人口比例为13.2%。

高生活水平

联邦统计局表示，尽管瑞士也有贫困人口，消费水平又高，但这里的生活水平保持在欧洲最高之列。瑞士的生活水平是希腊的2.9倍，意大利的1.6倍，法国的1.3倍，德国、奥地利的1.2倍。

贫困线依各国生活水平不同而存在差异。就瑞士而言，2018年单身者的贫困线是月收入不高于2500瑞郎(约合1.8万元人民币)左右。基于购买力做过调整后，仍然比邻国高出约15%(奥地利)至60%(意大利)。



sda-ats/瑞士资讯swissinfo/dh

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