(Keystone)

近年来，居住于邻国、需要跨境通勤来瑞士上班的人员总数一直在稳定增长，目前已接近32万人。持G类居留证(跨境工作许可)的人如今占瑞士劳动力总人数的6%。

这类跨境工作者主要集中在瑞士西北部巴塞尔附近、日内瓦湖沿岸及提契诺州，他们或受雇于人，或自主创业。这些通勤者主要来自于法国、意大利和德国。

按规定，跨境工作者每周必须至少回国外的主要居所一次。



拥有瑞士邻国的永久居留的第三国公民也可以申请G类跨境工作许可。不过他们若想换工作或职业，需要先取得批准。

除非跨境工作者申请特例，否则他们都必须为自己与尚无工作的家属在瑞士购买医疗保险。欲了解跨境工作者医疗保险详情，请访问联邦卫生局网站(多语)外部链接。

自瑞士与欧盟签署的劳动力自由流通协议于2002年生效，边境一带地区的瑞士雇主已习惯雇佣跨境工作者。对职业资格的相互承认、免除从源课税，以及社保制度的协调，都有助于各种问题得到顺利解决。

2014年2月通过的动议限制在瑞士境内工作的欧盟公民人数，提出对跨境工作者使用配额制并增加相关手续，但议会推行的妥协方案比通过的动议要宽松得多。

按照妥协方案，各企业在作新岗位招聘时应优先考虑瑞士居民。家族企业不受此限，同时瑞士公民优先的规定只适用于失业率超过平均水平的行业与地区。

欲了解欧盟与欧洲自由贸易联盟公民在瑞士工作生活的详情，请访问联邦移民局网站(多语)外部链接上按国籍列出的相关资料。

瑞士资讯swissinfo.ch

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