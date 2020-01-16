央行行長Thomas Jordan在介紹瑞士百元新鈔 (© Keystone / Laurent Gillieron )

2019年，瑞士央行盈利490億瑞郎，可謂盆滿缽盈，這是央行歷史上第二高的盈利數字，因此央行決定不獨享這一碩果，讓聯邦和各州也能從中受益。

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幾十億盈利從哪裡來？

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去年瑞士央行的好成績得益於資本、貨幣和黃金市場的好行市。此外國際股市的大好形勢，令瑞士央行在外匯市場獲益400億瑞郎，而黃金價格的增長則令其獲得70億瑞郎的資本盈利。



2020年1月9日，央行公佈預計2019年盈利總額將在490億瑞郎左右，確切數字將於3月公開。

為什麼瑞士央行近幾年一直盈利頗高？ 信息框结尾

2008年經濟危機席捲全球，那時候各國政府都顯得毫無準備，對此束手無策，從那以後，許多國家的央行，包括美國和歐洲央行都開始積極經營各種市場的金融業務，以備不時之需，當金融系統和國民經濟癱瘓時有所準備。



瑞士央行也順應了這一國際形勢。 2008年央行不得不出資500億瑞郎挽救當時陷入絕境的瑞銀。在之後的這些年，瑞士央行對貨幣市場持續實行干預政策，以阻止瑞郎的過度升值。此外央行還不得不大幅提高貨幣儲備，在10年之內，將貨幣儲備從800億提升到8000億瑞郎，現在瑞士央行的貨幣儲備已經高於瑞士的國內生產總值。



瑞士央行貨幣儲備的大幅增長帶來了明顯的高盈利，也同樣帶來了高損失。

(1)

瑞士央行的盈利將與誰分享？ 信息框结尾

瑞士央行的盈利分配由聯邦財政部與央行共同商榷決定。 2016-2020年雙方商定，當盈利分配儲備為正值的時候聯邦至少每年得到10億瑞郎，其中聯邦得三分之一，各州獲三分之二。而當盈利分配儲備超過200億瑞郎時，則聯邦獲得的數額則增加到20億。



按照這一商定，聯邦和州總能從央行的盈利中獲益，只有2013年例外。

(2)

為什麼央行決定更大幅地資助聯邦和州？ 信息框结尾

央行預計，今年的盈利分配儲備將達到860億之高，因此央行將向聯邦和州支付超過20億瑞郎的盈利分配額(具體數字尚未決定)。瑞士央行之所以這樣做，是考慮到近些年來，那些來自政治家、工會和州的批評之詞。



根據瑞士憲法，央行有義務制定有利於國家公共利益的金錢政策，而不應該以盈利和盈利分配為目的。瑞士所有黨派都認可央行的獨立自主性。



然而近些年隨著央行貨幣儲備和盈利的大額增長，央行面對“必須慷慨解囊”的呼聲越來越強烈。



比如瑞士工會就提出，央行應該將盈利分配給養老遺屬保險(AHV)機構，或者提高養老金的利率，因為央行製定的負利率政策為這兩機構帶來非常負面的影響。不久前瑞士工會主席Pierre-Yves Maillard還提出：“我們該怎麼向人們解釋，養老金越來越少，而央行的巨額盈利卻不知幹什麼用。”



就在幾週前，央行行長Thomas Jordan還曾對此表示拒絕，他說：“如果將金錢政策與社會福利政策混為一談是件很危險的事，因為這會形成一種無形的壓力，影響央行的正常運作。”



(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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