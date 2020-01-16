央行行长Thomas Jordan在介绍瑞士百元新钞。 (© Keystone / Laurent Gillieron )

2019年，瑞士央行盈利490亿瑞郎，可谓盆满钵盈，这是央行历史上第二高的盈利数字，因此央行决定不独享这一硕果，让联邦和各州也能从中受益。

几十亿盈利从哪里来？

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去年瑞士央行的好成绩得益于资本、货币和黄金市场的好行市。此外国际股市的大好形势，令瑞士央行在外汇市场获益400亿瑞郎，而黄金价格的增长则令其获得70亿瑞郎的资本盈利。



2020年1月9日，央行公布预计2019年盈利总额将在490亿瑞郎左右，确切数字将于3月公开。



为什么瑞士央行近几年一直盈利颇高？ 信息框结尾

2008年经济危机席卷全球，那时候各国政府都显得毫无准备，对此束手无策，从那以后，许多国家的央行，包括美国和欧洲央行都开始积极经营各种市场的金融业务，以备不时之需，当金融系统和国民经济瘫痪时有所准备。



瑞士央行也顺应了这一国际形势。2008年央行不得不出资500亿瑞郎挽救当时陷入绝境的瑞银。在之后的这些年，瑞士央行对货币市场持续实行干预政策，以阻止瑞郎的过度升值。此外央行还不得不大幅提高货币储备，在10年之内，将货币储备从800亿提升到8000亿瑞郎，现在瑞士央行的货币储备已经高于瑞士的国内生产总值。



瑞士央行货币储备的大幅增长带来了明显的高盈利，也同样带来了高损失。

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瑞士央行的盈利将与谁分享？ 信息框结尾

瑞士央行的盈利分配由联邦财政部与央行共同商榷决定。2016-2020年双方商定，当盈利分配储备为正值的时候联邦至少每年得到10亿瑞郎，其中联邦得三分之一，各州获三分之二。而当盈利分配储备超过200亿瑞郎时，则联邦获得的数额则增加到20亿。



按照这一商定，联邦和州总能从央行的盈利中获益，只有2013年例外。

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为什么央行决定更大幅地资助联邦和州？ 信息框结尾

央行预计，今年的盈利分配储备将达到860亿之高，因此央行将向联邦和州支付超过20亿瑞郎的盈利分配额(具体数字尚未决定)。瑞士央行之所以这样做，是考虑到近些年来，那些来自政治家、工会和州的批评之词。



根据瑞士宪法，央行有义务制定有利于国家公共利益的金钱政策，而不应该以盈利和盈利分配为目的。瑞士所有党派都认可央行的独立自主性。

然而近些年随着央行货币储备和盈利的大额增长，央行面对“必须慷慨解囊”的呼声越来越强烈。



比如瑞士工会就提出，央行应该将盈利分配给养老遗属保险(AHV)机构，或者提高养老金的利率，因为央行制定的负利率政策为这两机构带来非常负面的影响。不久前瑞士工会主席Pierre-Yves Maillard还提出：“我们该怎么向人们解释，养老金越来越少，而央行的巨额盈利却不知干什么用。”



就在几周前，央行行长Thomas Jordan还曾对此表示拒绝，他说：“如果将金钱政策与社会福利政策混为一谈是件很危险的事，因为这会形成一种无形的压力，影响央行的正常运作。”



(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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