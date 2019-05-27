瑞士消费者“被迫”为自己钟情的杂志期刊支付“高溢价”-除非他们选择跨境购物。

(Keystone / Martin Ruetschi)

与周边诸多邻国的商品售价相比，身处“高价岛”上的瑞士消费者为购买相同的杂志期刊、衣履服饰，支付了差额高达245%的“高溢价”。一项消费者群体研究发现，瑞士与一境之隔的意大利和法国的杂志衣装类商品差价，要高于德国。



对于许多瑞士居民而言，瑞士消费者团体联盟组织(Swiss Alliance of Consumer Associations，德)外部链接携手国内法语区和意大利语区的多家监察机构进行的此次调研所得出的结论，实属意料之中。



该研究发现，瑞士的“额外过高收费”使得杂志期刊平均售价要比意大利高出127%，与法国的差额为57%，也比德国同样的期刊标价要高51%。就个别杂志来看，差价则更令人震惊，意大利汽车权威刊物《四轮》(Quattroruote，意)外部链接在瑞士意大利语区提契诺州-同时也是瑞士与意大利边境地区的定价，是在意大利市面上售价的245%。



瑞士境内出售的服装价格，也要比三个邻国高25%左右，不过，价格差额也根据品牌标签的不同而有所差异。埃斯普利特(Esprit)旗下质地款式货号完全相同的服装，在瑞士的售价要比周边国家高出32%。



最终出炉的调研报告撰写者表示，如果把消费增值税排除在综合考量范畴之外，那么(商品)基础价格差异会更大，因为与其他三个邻国相比，瑞士的增值税相对更低。



从药物到食品、再到其他消费品，许多商品在瑞士的生产制造成本历来就较高，究其原因，瑞士雇员薪酬相对较高，零售中间成本也较高。





瑞士资讯swissinfo.ch/mga

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