CNN前景未明　川普施压动向牵动未来

（法新社纽约17日电） 有线电视新闻网（CNN）所属母公司华纳兄弟探索（Warner Bros. Discovery, WBD）正朝向被并购的命运迈进，美国总统川普（Donald Trump）则希望藉此变局，影响这家指标性新闻频道的节目走向，使CNN未来局势愈发不明朗。

WBD呼吁股东拒绝派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance）的恶意收购案，转而支持串流龙头Netflix提出的交易方案。

华尔街日报报导，派拉蒙执行长大卫．艾里森（David Ellison）──其父为甲骨文（Oracle）联合创办人、川普亲密友人赖瑞．艾里森（Larry Ellison）──已向川普保证，若成功收购，将调整CNN的编辑立场及节目编制。

这可能让曾激怒川普的主持人柯林斯（Kaitlan Collins）和塔柏尔（Jake Tapper）等面临去留危机。

川普也显然准备把握这次契机，并公开表示将亲自参与政府对最终交易案的决策，而非交由司法部全权处理。

川普上周在白宫对企业领袖表示：「我认为，目前经营这家公司的团队，以及管理CNN、这群非常不诚实的人，都不应该被允许继续下去。」「我觉得CNN应该和其他资产一起出售。」

●危险时刻

川普长期与CNN及其他主流媒体关系紧张，屡将之贴上「假新闻」标签并多次在社群媒体发动攻击。

他坚持CNN应落入友善手中，似乎明显偏向派拉蒙的收购案──即便Netflix的提案同样规划将CNN出售予未公开的新买家。

艾里森团队今年7月获监管单位核准派拉蒙与天空之舞合并，前提是将调整哥伦比亚广播公司新闻网（CBS News）的编辑方向。

马里兰大学（University of Maryland）广播新闻学教授费德斯坦（Mark Feldstein）告诉法新社：「川普总统已公开将目标对准这家新闻电视网。」

他表示：「CNN在政治与经济层面现在都正处于非常危险的时期。」

「派拉蒙若懦弱右倾，对CNN的编辑独立性将明显构成威胁，但就算由Netflix收购华纳兄弟、却不将CNN纳入交易范围，CNN的处境未必会好多少。」

根据皮尤研究中心（Pew Research Center）调查，CNN虽受左倾观众喜爱，仍有20%共和党人经常收看。

在Netflix的方案下，WBD很可能将CNN及其他电视网分拆成立新公司「探索全球（Discovery Global）」。

如此一来，CNN将归属一家背负高额债务、成长前景疲弱、仍倚赖美国有线电视的上市公司──美国有线电视市场近年每年减少数百万订户。

麦迪逊与沃尔（Madison and Wall）顾问公司执行长魏瑟（Brian Wieser）表示，在这情势下，Discovery Global很难找到投资CNN的正当性，因为公司势必得优先顾及整体营运绩效。

●紧抓观众

在纽约时报与英国广播公司（BBC）前主管汤普森（Mark Thompson）领军下，CNN正进行重大战略转型，减少对传统电视观众的依赖。

今年10月，CNN推出每月6.99美元订阅服务，除多数节目可线上收看，CNN.com网站自近一年前设立收费墙起也纳入服务内容。

汤普森日前指出，CNN委托的研究显示，自COVID-19疫情爆发以来约有1800万美国民众取消有线电视，他们对于单独订阅制表现出「高度兴趣」。

他说：「为了让CNN未来持续强韧，我们得抓紧目前的观众。」

福斯新闻（Fox News）、CNBC、新闻头条（Newsmax）甚至国家广播公司新闻网（NBC News）近年也曾尝试纯串流产品，但皆属附加型服务。

过去称霸全新闻频道领域的CNN，如今平均每日观众人数不到50万，远逊于微软国家广播公司（MSNBC）及福斯新闻，甚至落后于家居频道HGTV，但官方仍强调持续维持获利。

宾州大学（University of Pennsylvania）媒体政策教授毕卡德（Victor Pickard）表示：「CNN在更广泛的新闻媒体生态系中仍具重要地位，尤其凭藉其品牌实力和全球影响力。」

魏瑟则说：「对CNN而言，最理想的方式是单独出售，但问题在于，这几乎不可能在没有川普政府介入下发生。」（编译：陈政一）