COP29气候谈判原地踏步 各方盼G20峰会领袖介入

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（法新社巴库16日电） 第29届联合国气候变化纲要公约缔约方大会（COP29）进行逾半，各方协商陷入僵局。外界期待20国集团（G20）峰会领袖介入，促成金援开发中国家的关键协议。

COP29在亚塞拜然首都巴库（Baku）登场，经过近一周的讨价还价，各国仍未能就一项针对开发中国家气候行动投资的1兆美元方案达成协议。

外交官员在里海附近一间体育馆通宵起草新协议，不过内容只是突显了分歧，与先前文本几乎没有差别。

不愿透露姓名的法国外交官对进行中的协商表示：「我们绝对希望在巴库达成协议，因为这符合集体利益。」但是「我们显然陷入僵局，现在的状况远未达到达成协议的程度」。

各国部长面临一场艰巨挑战，试图在峰会于11月22日结束前打破僵局。

亚塞拜然副首席谈判代表贝贾诺夫（Samir Bejanov）表示：「还有很多、很多事要做。」

「过去几天里，有人怀疑我们是否能够共同兑现承诺。现在是谈判代表证明这些人是错误的时候。」

外界将密切关注18日于巴西召开的20国集团（G20）领袖峰会，是否出现政治意愿迹象，让陷入僵局的巴库谈判重获生机。

联合国气候变化纲要公约（UNFCCC）执行秘书斯帝尔（Simon Stiell）表示：「随着G20领袖前往里约热内卢，全世界均关注并期待强烈的讯号表明，气候行动是全球最大经济体的核心业务。」

对全球温室气体排放责任最小的一些开发中国家，希望每年能获得1.3兆美元，协助它们适应气候变迁并转型为清洁能源。

这些开发中国家已债台高筑，不希望承诺的金额以贷款形式出现。他们要求的总额，远高于美国、欧盟与日本等捐助国家目前提供的数字。