并不是所有人都喜欢苏黎世电子音乐狂欢节 (Keystone)

读者们经常对我们说，瑞士几乎是完美的。然而，当我们看到只吃完一半的奶酪火锅时，我们不禁问，是否还是有些地方或有些经历让你失望了，或是让你觉得“也就如此？”。

“瑞士版蒙娜丽莎是什么？”是另一个我们想问的问题。大多数看过这幅出自达芬奇之手的肖像画的人，都会对他的绘画技艺赞叹不已，然而他们或许也会觉得，这幅画竟然如此之小，小到可能都不值得挤进那拿着手机狂拍的人群，近距离看上一看。在瑞士，我们能找到类似的例子吗？



“莱茵瀑布。并不是说它不美。只是当你听到‘欧洲最大’这样的称号时，你期待看到的要比实际大得多。”——Sofia Geo



许多读者都对这个提到莱茵瀑布(Rhine Falls)外部链接的帖子表示赞同-这是瑞士最热门的旅游景点之一(见信息框)-有些人同时推荐劳特布龙嫩山谷(Lauterbrunnen Valley)中的特吕默尔河瀑布(Trümmelbach Falls)外部链接：“百分之一万更值得一看”，Jen Scheilling说道。

莱茵河瀑布是你的心头所爱吗？ (Keystone)

当然，失望不失望完全是个人感受。我从没有任何动力想看一眼蒙娜丽莎，但我记得“瑞士诞生地”吕特利草地(Rütli Meadow)外部链接有点让我失望，这里实在太小了。尽管如此，它的位置还是相当惊艳，在那里可以鸟瞰卢塞恩湖，去往那里的乘船体验也很有趣。我有种感觉，名为Jules的读者或许会喜欢这里：



“日内瓦湖大喷泉。事实上就是个大水柱，一个喷水的消防栓。远望下群山吧，别总盯着水柱，完全是浪费时间。”——Jules



幸好吕特利还没被宣传成日内瓦大喷泉那样的旅游景点。比如湖对面的泰尔小礼拜堂(Tell’s Chapel)外部链接，那里没有礼品店，除了一家木屋餐馆外，没有为游客专供的设施。只有美景和一众纪念品。



许多游客是因瑞士的自然美景而来，因此博物馆或者画廊一般不会拥挤不堪。但是也有例外：



“蓝湖。旅游味太重了，人太多了，多到没法观赏到任何美景。”——Blanka Legowska



许多人都对Blanka关于蓝湖(Blausee)外部链接的评价表示认同，这是位于伯尔尼州的一个深蓝色、水晶般清澈的湖泊。

蓝湖，游客的“蓝调心情”? (Keystone)

尽管读者们异口同声地对瑞士铁路系统大加赞扬，但是有些换乘体验并不太好，比如在因特拉肯换车：



“在去伯尔尼高地游览的路上，我很吃惊地发现这里的换乘体统并没有充分照顾行动不便的旅客。火车的发车时间太近了，根本没法及时赶到换车的站台。但是这里的人相当的友善、乐于助人，特别是缆车操作员！”-Kristina Zimmermann



商店店员们也相当热情好客-相较于高昂的物价更是如此：

“这个算吗？每次我在食品店花了一百瑞郎后，看看我的购物篮，我总觉得‘就买着这点东西？’”-Shiila Evel



并不只有你这么觉得，Shiila。看看人们对苏黎世电子音乐狂欢节(Zurich Street Parade)外部链接的评价：



“如果它能给苏黎世带来生意和钱，而不会给这座城市制造垃圾，那我很高兴，第二天这个城市确实仍会恢复清洁，但这样真的好吗？有什么特别的吗？一些啤酒商赞助的卡车拖车，许多半裸的、浓妆艳抹的醉汉，为了让他们高兴，必须堵塞交通，还无休止地在电视上报道？这就是瑞士版的纽约时代广场倒计时跨年，除了天气更好。无聊。”-Giancarlo Malchiodi

除了这个“无聊”以外，我们也收到了一些“难吃”的评价：



“奶酪火锅，基本上说很难吃。还不如吃顿好的烤奶酪。”-Stacy Streuli

2017年，中国国家主席习近平正在尝试奶酪火锅，他的妻子试吃后表情一言难尽

(Keystone)

“奶酪火锅，就是融化的奶酪和发硬的面包？真的，不过人们还是为了这个冲向阿尔卑斯山。不，等等，会更好点儿(或更糟，取决于你的味蕾)，他们往里面加了大蒜或者是樱桃杜松子酒。有点倒胃口。你也看出来了，我真是不爱吃奶酪火锅。这应该算是个吐槽了吧。”-Paul Douglas Lovell



这当然算了，Paul。这个帖子掀起了热烈讨论，话题集中在如何制作完美的奶酪火锅以及配什么酒喝。但是，有时有点感情用事了：



“瑞士奶酪火锅。我是说用面包蘸融化的奶酪。就这个？怪不得从来没听过所谓‘瑞士美食’呢。”-KaySeraSera



这话说得够狠的。关于食物的讨论还在继续：



“我的瑞士版蒙娜丽莎是思华力肠和油煎香肠。想不明白为什么瑞士人最喜欢烤这些？它们真是如此简单，吃起来也没什么滋味[……] 真是很差的食物。我猜是因为你不许携带超过1公斤肉类通过海关，所以瑞士人没法买到好的烤香肠吧😊。但这只是我唯一的抱怨，所以这说明瑞士真是个很棒的国家。”-Uwe Zusammengestossen



“当你来到巧克力之国瑞士，你会想尝试一次热巧克力。可当你买到的只是一杯配有巧克力粉的热牛奶时，你会感到非常失望。瑞士的热巧克力中的巧克力跑哪去了？？？！”-Jonathan Mudry



许多读者表示赞同，也有许多其他的人提到在哪里可以买到上等的热巧克力。推荐的地方包括苏黎世的Sprüngli甜品店外部链接以及瑞士西部 的格吕耶尔(Gruyère)附近的Caillere巧克力工厂外部链接。

在瑞士的巧克力店和其他公共建筑里，吸烟都是被禁止的，但是尽管瑞士吸烟者的数量在下降(英)外部链接，人们仍可以在火车站台以及其他户外餐饮区域吸烟，许多人也确实这么做。这点成为了许多读者瑞士之行的负面体验：



“公共场所中吸烟的人太多了。为什么吸烟者要污染新鲜空气，而其他人要被迫呼吸着不但脏而且不健康的空气？”– 徐亚川(音译)。

很可惜，烟蒂并不总是被处理得如此有规矩。

(Keystone)

这个问题是读者吐槽最多的。尽管有些吸烟者辩解说，在民主社会他们有权吸烟，但大多数读者都很生气地呼吁有关单位制止吸烟：



“完全同意。我觉得这个让人作呕，因为我本人就是肺病受害者。这完全没法接受，除此之外，有些吸烟者相当粗鲁，就在你面前乱扔烟蒂😡。”-Reto Gasser



有些读者还从气愤上升到哲学高度：



“这个‘问题’不在于地点或是东西(即蒙娜丽莎)，而是你对它有所期待，或是完全相信宣传炒作。一直是这样：问题总是出在人身上。”-Jake Marino



旅游就是这样：你对度假的满意程度通常取决于你的想法，而不是目的地。



“我是瑞士人，一辈子生活在苏黎世。我去过世界上的许多地方，包括瑞士。我自己的祖国从没让我失望。原因大概是我知道我会看到什么。”-Peter Egloff



Carlos对瑞士的赞美之情溢于言表：



“失望？完全相反。所有的东西都比我期待的更干净、更新鲜、更美味、更高效，也更新潮。”-Garlos Aguilar



这个列表列出了瑞士那些会让你惊喜的地方或者体验-为我们的下篇文章抛砖引玉……



在瑞士，有哪些景点或者经历让你乐不思蜀？为什么？你是否在这里收获了惊喜，比如一处让你难以忘怀的景点，或是一次超越期待的体验？请在评论中留言！我们会将其汇总成另一篇文章。





瑞士游客最多的十大收费景点(2017年) 1. 雪朗峰缆车(Schilthorn cablecar) 3,216,909人次 2. Dählhölzli动物园(收费)和伯尔尼熊园(免费) 3,054,820人次 3.皮拉图斯铁路(Pilatus railway) 2,847,597人次 4. 卢塞恩湖上游轮 2,676,060人次 5. 日内瓦湖上游轮 2,376,317人次 6. 戈尔内格拉特铁路(Gornergrat railway) 1,754,000人次 7. 莱茵瀑布 1,500,000人次 8. 苏黎世动物园 1,209,198人次 9. 铁力士英格堡铁路(Titlis Engelberg railway) 1,180,672人次 10.少女峰(Jungfraujoch) 1,041,500人次 (来源：Switzerland Tourism外部链接)

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(翻译：樊桦), 瑞士资讯swissinfo.ch

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