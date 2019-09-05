西庸城堡位於日內瓦湖畔，地理位置優越。 (Fondation du château de Chillon / L. Ryser)

西庸城堡是瑞士參觀人數最多的古蹟。它因拜倫的長詩《西庸的囚徒》而聲名大噪，這篇長詩的靈感來源於一位可歌可泣歷史人物：弗朗索瓦·博尼瓦(François Bonivard)。



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我們在中世紀城堡(多語)外部链接的內部，裡面巨大的地牢有一個拱頂和若干石柱。一面岩壁構成一面牆，而另一面牆由石塊砌成，留有幾個透著光線的小開口。牆的另一邊是一望無際的日內瓦湖。但在城堡中我們看不見湖，只能依靠想像。

Localisation château de Chillon Carte de géographie

城堡內並沒有很多看點。絞刑架是19世紀監獄中的常見設施，讓陰暗的環境變得更加肅穆。一個信息板上寫有簡短的說明文字和兩個人的肖像。乍看，這座城堡還有許多其他更為有趣的特徵。



這裡遊客雲集。拜倫著名的敘事詩《西庸的囚徒》(英)外部链接正是在這個地牢裡創作的。信息板上的兩幅肖像分別是是拜倫(1788-1824年)和弗朗索瓦·博尼瓦(1493-1570年)，這兩位囚犯是拜倫作品的靈感來源。

弗朗索瓦·博尼瓦爾在這個地牢裡被關押了四年 (swissinfo.ch)

拜倫於1816年抵達日內瓦湖地區，在離婚醜聞發生後離開英國，流亡海外。



城堡嚮導Samuel Metzener說：“他在前往意大利的途中，愛上了這個地區，最後在這裡停留了六個月。他和一位喝醉的警察參觀了城堡，警察給他介紹了城堡內的囚犯。"



這座城堡當時已經很出名了。讓-雅克·盧梭(1712-1778)在他的小說《朱莉》或《新愛洛伊斯》中選擇在這個城堡殺死女主人公。



必遊景點

拜倫的392行敘事長詩採用第一人稱的口吻，描述了囚犯被監禁時的感覺。他變得十分適應禁閉的環境，以至於當他獲釋出獄時，他還不願意離開，正如詩歌最後一節所述：



“我與鎖鍊為友,

天長日久，

我們渾然一體：

令我重獲自由時嘆息不已。 ”



作為反抗暴政、爭取自由的鬥士，拜倫筆下的囚犯充滿著浪漫主義色彩。 《西庸的囚徒》很快一舉成名，使城堡在全球聲名大噪。該城堡甚至成為年輕的英國貴族遊覽歐洲的必去之地。



從修道院到監獄

在現實生活中，博尼瓦是薩伏伊時代的貴族，薩伏伊是歐洲歷史上存續時間最長的王室。當時，薩伏伊公爵的領地覆蓋整個日內瓦湖區，包括日內瓦、西庸和今天的沃州(除了1475年併入伯爾尼的Aigle地區)。



博尼瓦的家庭與薩伏伊宮廷有著密切聯繫，他繼承了叔叔的衣缽，成為日內瓦聖維克多修道院院長，該修道院演變為如今的俄羅斯教堂。



Metzener解釋道：“從那開始，他便麻煩不斷。修道院產生了大量收入，擁有大片土地，這令薩伏伊公爵垂涎不已。”



博尼瓦支持日內瓦的獨立運動，並與“獨立黨”關係密切，該黨派倡導瑞士民族主義運動，這令薩伏伊公爵心存不滿。博尼瓦不願意放棄他的修道院院長一職，最終被關入監獄。



在今天的Ain市所在地監獄服刑後，他於1530年再次被捕，並被關押在西庸城堡。 1536年，當伯恩人入侵沃州時，他重獲自由，隨後他移居日內瓦。



他在西庸的監禁分為兩個階段。在最初的兩年裡，他的貴族身份讓他享有特權，他在城堡裡擁有兩個房間。隨後公爵認為這些條件過於仁慈，於是他被移送至地牢，並在那裡度過了接下來的四年。



博尼瓦後來回憶監獄條件時說，由於他在監獄裡一直繞圈踱步，在地板上磨出了一條“石頭小路”。然而，這種說法難以證實。



“當我們在19世紀末第一次挖掘這座城堡時，我們沒有發現這些著名足跡。參與挖掘的考古學家也必須向沃州政府進行工作匯報和解釋，沃州政府對與篡改博尼瓦傳說的做法感到不滿，”Metzener說。



“我們不應該按字面意思理解博尼瓦德的話。關於用腳磨出石頭小路的故事，這是一種誇張的文藝復興文學表達方法。"

考古學家在柱子周圍沒有找到任何囚徒的足跡。一塊向拜倫致敬的銘牌鑲嵌在岩石上。 (swissinfo.ch)

“風流倜儻”

博尼瓦的故事並沒有隨著他的釋放而結束。在接下來的30年裡，他在日內瓦的生活依然動盪不安。這座城市最終取得獨立，並進行宗教改革。在這種情況下，他不可能重獲修道院院長的頭銜。他於是不太情願地皈依了新教。



作為城市獨立的開拓者，他被授予特殊頭銜。政府給了他一筆養老金來補償他在修道院方面的損失，並委託他編寫這座城市的歷史。



博尼瓦再次展現了他的堅強意志。他在《日內瓦編年史》中使用的自由主義論調令政府不悅，於是政府決定不出版他的手稿，隨後手稿原件也丟失了。幸運的是，博尼瓦完好地保存了一份副本。



解除修道院職務後，這位前修道院院長的私人生活過著豐富多彩。加爾文主義時代的日內瓦比較保守，有過四次婚姻的他被認為“風流倜儻”。然而，他的第四任妻子卻因有外遇而被處以水刑。



在博尼瓦漫長的一生中，西庸城堡的監禁生活僅僅是個六年的小插曲，但完全可以寫成一部小說。這部小說尚未開寫。





西庸城堡 西庸城堡位於日內瓦湖和山麓之間的一條狹窄道路上，是通往意大利的戰略要地。該地區的考古發現最早可以追溯到青銅器時代。

對於這座城堡的首次記載可追溯到1150年。由於它坐落在聖伯納德山口通往意大利的貿易路線上，所以它經歷了一個黃金發展時期。但是它的地位在14世紀初逐漸下降，因為公爵將薩伏伊的行政中心搬到了尚貝里。

人們不再經過大聖伯納德山口，而是轉而取道阿爾卑斯山山口，進一步削弱了西庸城堡的重要性。

在伯恩人的統治下(1536-1798年)，西庸城堡變成了防禦要塞和監獄。

它於1803年成為沃州的資產，並於19世紀末進行翻修，從1896年開始對自費遊客開放。它是2018年瑞士遊客數量最多的景點，接待遊客量達402’847人次。它目前由基金會管理，96%的運營開支為自籌資金，通過門票、產品和客房出租等方式獲取收入。 信息框结尾

瑞士资讯swissinfo.ch

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