在瑞士孤身一人吃飯是違法的--至少在你是只豚鼠的情況下是這樣。 (Keystone)

這是真的嗎？我們曾向你們詢問是否聽到過一些關於瑞士的、聽起來可疑、你們想讓我們調查澄清的傳聞。現在我們就來一起看看一些很詭異的問詢的答案--那些謠傳、都市行為守則以及奇怪的法律。



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這些問題包括諸如夜晚鄰居製造的噪音、藏匿的黃金、吃狗肉，以及裝滿炸藥的公路隧道--還有一個可能是最常見的問題：

在瑞士不允許只買一隻豚鼠，你必須至少買兩隻，因為牠們會感到孤獨，需要陪伴，這是真的嗎？我希望這是真的，因為這很有愛。 -Vanessa Bradley 信息框结尾

在瑞士你可以做許多事情，Vanessa，但是至於是否合法，那就是另一回事了。你當然可以只買一隻豚鼠—牠們並不是非得打包銷售--但是“豚鼠是非常社會性的動物，如果只有一隻的話，牠們的日子會很難熬”，聯邦食品安全和獸醫辦公室(多語)外部链接肯定了這種說法。

2008年9月開始生效的《動物保護法》外部链接長達182頁，包含了有關如何飼養數百種動物的內容，令人匪夷所思。你知道你不准強制給家禽佩戴眼鏡或隱形眼鏡嗎？ (Art.20(c).)



“必須至少兩隻以上成群飼養的動物”種類包括(哺乳動物類)豚鼠、小鼠、沙鼠、大鼠，八齒鼠以及南美栗鼠，還有(鳥類)日本鵪鶉、金剛鸚鵡、風頭鸚鵡、長尾小鸚鵡、鸚鵡、金絲雀，梅花雀類，當然還有情侶鸚鵡。家兔“在出生後的前八週內不能單獨飼養”，八週後牠們應該在“可能的情況下”成群飼養。如果實在沒辦法，牠們必須至少能聽到或者聞到其他的兔子。



獸醫辦公室為如何照顧豚鼠和其他寵物提供了諸多建議外部链接(使用德語、法語、意大利語多語形式)。 “一個理想的豚鼠群體包含有2至3隻雌性以及一隻閹割了的雄性，”該法律闡述到。如果群體只有雌性，那麼更容易出現爭鬥現象。



但是倉鼠呢？ Elena May寫信問我們：“在瑞士只養一隻倉鼠是非法的，這是真的嗎？”事實真相是，金倉鼠喜歡獨居(多語)外部链接，應該單獨飼養。然而，獸醫辦公室說俄羅斯侏儒倉鼠和中國倉鼠可以生活在家庭團體中。



在執法和懲罰方面，州獸醫服務部門承擔著動物保護檢查的任務，他們可以因違規行為施行處罰措施。

在阿彭策爾(Appenzell)州人們還吃狗肉嗎？ -Marcin Tkacz 信息框结尾

首先，這群住在瑞士東北部的保守地區阿彭策爾州的人們曾經吃過狗肉嗎？是的。在瑞士吃貓肉和狗肉是合法的(英)外部链接，而且，瑞士動物保護組織負責人曾於2013年告訴瑞士資訊swissinfo.ch，“在瑞士大概有100到200人時不時地吃狗肉或貓肉”。有趣的是，他們中相當多人生活在瑞士東北部。



另一個問題是，人們是否在不知情的情況下吃了貓肉或狗肉。瑞士失踪寵物局估計，每年有多達兩萬隻寵物走失，其中大約四分之三是貓。



所以生活在阿彭策爾州的人還(有意地)吃狗肉嗎？或許是，但是相當罕見。

晚上10點後不能沖馬桶，這是真的嗎？ -Bhargav Bhatt 信息框结尾

啊，這個謠傳又來了，真是陰魂不散！這個流傳甚廣的都市傳言的另一個版本是，男性不許在晚10點後站著小便(因為可能會打擾樓下的鄰居)。這些都是真的嗎？



假的。



“如果住戶被小便或沖廁所的噪聲吵到了，甚至吵醒了，他們也毫無辦法，”瑞士租房客協會(德)外部链接的法律顧問Ruedi Spondlin在《20分鐘》(20Minuten)報紙上的建議專欄(德)外部链接裡寫到。



他說，有一次一位租房客有點不好意思地問他，她是否可以禁止她的鄰居夜晚上廁所。 “我們很明確的告訴她，這不可能。”

偶爾有人抱怨鄰居在午夜挪動家具--這是不允許的。 “但是這些抱怨通常僅僅是因為鄰居從他們的椅子上站起來幾次，”Spondlin說。



但是並不是說沒有規矩可循。 “房間音量”是個普遍規則。 “意思是你可以說話、聽音樂，但音量僅限在同一屋內聽到。”在陽台上，房間音量變成了“桌上音量”。



建議中心時常收到的投訴是關於鋼琴的。 “每天彈奏樂器2到3個小時是完全可以接受的，”Spondlin說。 “但在租住房內，人們不應彈奏音量非常大的樂器，比如鼓和號。”



那麼床笫之歡發出的聲音呢？沒有問題。 “這些所謂的激情之聲是生活裡正常的聲響，”他說道。

我聽說瑞士公路隧道裡裝滿了炸藥，這樣在遭受入侵是可以迅速關閉隧道。 -Phil Miller 信息框结尾

早在19世紀時，瑞士人就在一些邊境上和交通要道上的重要戰略地點(英、西)外部链接填埋了炸藥。在第二次世界大戰期間，他們在更多的地點埋了炸彈。但是在1975年，作為冷戰期間政府反入侵策略的一部分，瑞士更系統地改進了填埋隱藏炸藥的地點分佈。



在頂峰時期，瑞士防禦網絡包含有大約兩千個裝滿炸藥的獨立結構。這些覆蓋了橋樑、隧道、公路以及簡易機場。在2001年聖哥達隧道(Gotthard)發生火災時，人們發現高速公路下方存有數噸炸藥。



毋庸置疑，TNT炸藥遍布全國會帶來某些健康和安全隱患。在2014年11月，瑞士軍隊承認仍有大量炸藥藏匿在國家各個地點(英)外部链接。他們目標是在月底移除這些炸藥。



在答复瑞士資訊swissinfo.ch關於這一話題的質詢時，軍方說：“所有設備已被拆除。在各處已經不再有任何炸藥了。”

在盧加諾公共汽車站地下真的有個大黃金儲備庫嗎？ -Paul Alvarez 信息框结尾

我還是頭一回聽到這個說法，在互聯網上我沒有找到任何相關信息。你想告訴我們--或告訴是警察一些什麼事嗎，Paul？你在哪聽到這個的？為了避免2019年盧加諾公交車站大淘金的發生，我在此宣布此條傳聞為謠傳。



這是我們讀者促使我們做的關於瑞士的事實真相這一系列的第一集。你還有其他關於瑞士的傳聞希望我們一辯真偽嗎？請在下面給我們留言。



(翻译：樊桦), 瑞士资讯swissinfo.ch

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