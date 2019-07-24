在瑞士孤身一人吃饭是违法的--至少在你是只豚鼠的情况下是这样。 (Keystone)

这是真的吗？我们曾向你们询问(英)外部链接是否听到过一些关于瑞士的、听起来可疑、你们想让我们调查澄清的传闻。现在我们就来一起看看一些很诡异的问询的答案--那些谣传、都市行为守则以及奇怪的法律。

这些问题包括诸如夜晚邻居制造的噪音、藏匿的黄金、吃狗肉，以及装满炸药的公路隧道--还有一个可能是最常见的问题：

在瑞士不允许只买一只豚鼠，你必须至少买两只，因为它们会感到孤独，需要陪伴，这是真的吗？我希望这是真的，因为这很有爱。-Vanessa Bradley 信息框结尾

在瑞士你可以做许多事情，Vanessa，但是至于他们是否合法，那就是另一回事了。你当然可以只买一只豚鼠--它们并不是非得打包销售--但是“豚鼠是非常社会性的动物，如果只有一只的话，它们的日子会很难熬”，联邦食品安全和兽医办公室(多语)外部链接肯定了这种说法。

2008年9月开始生效的《动物保护法》外部链接长达182页，包含了有关如何饲养数百种动物的内容，令人匪夷所思。你知道你不准强制给家禽佩戴眼镜或隐形眼镜吗？(Art.20(c).)

“必须至少两只以上成群饲养的动物”种类包括(哺乳动物类)豚鼠、小鼠、沙鼠、大鼠，八齿鼠以及南美栗鼠，还有(鸟类)日本鹌鹑、金刚鹦鹉、风头鹦鹉、长尾小鹦鹉、鹦鹉、金丝雀，梅花雀类，当然还有情侣鹦鹉。家兔“在出生后的前八周内不能单独饲养”，八周后它们应该在“可能的情况下”成群饲养。如果实在没办法，它们必须至少能听到或者闻到其他的兔子。

兽医办公室为如何照顾豚鼠和其他宠物提供了诸多建议外部链接(使用德语、法语、意大利语多语形式)。“一个理想的豚鼠群体包含有2至3只雌性以及一只阉割了的雄性，”该法律阐述到。如果群体只有雌性，那们更容易出现争斗现象。

但是仓鼠呢？Elena May写信问我们：“在瑞士只养一只仓鼠是非法的，这是真的吗？”事实真相是，金仓鼠喜欢独居(多语)外部链接，应该单独饲养。然而，兽医办公室说俄罗斯侏儒仓鼠和中国仓鼠可以生活在家庭团体中。

在执法和惩罚方面，州兽医服务部门承担着动物保护检查的任务，他们可以为违规行为出具处罚措施。

在阿彭策尔(Appenzell)州人们还吃狗肉吗？-Marcin Tkacz 信息框结尾

首先，这群住在瑞士东北部的保守地区阿彭策尔州的人们曾经吃过狗肉吗？是的。在瑞士吃猫肉和狗肉是合法的(英)外部链接，而且，瑞士动物保护组织负责人曾于2013年告诉瑞士资讯swissinfo.ch，“在瑞士大概有100到200人时不时地吃狗肉或猫肉”。有趣的是，他们中相当多人生活在瑞士东北部。

另一个问题是，人们是否在不知情的情况下吃了猫肉或狗肉。瑞士失踪宠物局估计，每年有多达两万只宠物走失，其中大约四分之三是猫。

所以生活在阿彭策尔州的人还(有意地)吃狗肉吗？或许是，但是相当罕见。



晚上10点后不能冲马桶，这是真的吗？-Bhargav Bhatt 信息框结尾

啊，这个谣传又来了，真是阴魂不散！这个流传甚广的都市传言的另一个版本是，男性不许在晚10点后站着小便(因为可能会打扰楼下的邻居)。这些都是真的吗？

假的。

“如果住户被小便或冲厕所的噪声吵到了，甚至吵醒了，他们也毫无办法，”瑞士租房客协会(德)外部链接的法律顾问Ruedi Spondlin在《20分钟》(20Minuten)报纸上的建议专栏(德)外部链接里写道。

他说，有一次一位租房客有点不好意思地问他，她是否可以禁止她的邻居夜晚上厕所。“我们很明确的告诉她，这不可能。”

偶尔有人抱怨邻居在午夜挪动家具--这是不允许的。“但是这些抱怨通常仅仅是因为邻居从他们的椅子上站起来几次，”Spondlin说。

但是并不是说没有规矩可循。“房间音量”是个普遍规则。“意思是你可以说话、听音乐，但音量仅限在同一屋内听到。”在阳台上，房间音量变成了“桌上音量”。

建议中心时常收到的投诉是关于钢琴的。“每天弹奏乐器2到3个小时是完全可以接受的，”Spondlin说。“但在租住房内，人们不应弹奏音量非常大的乐器，比如鼓和号。”

那么床笫之欢发出的声音呢？没有问题。“这些所谓的激情之声是生活里正常的声响，”他说道。

我听说瑞士公路隧道里装满了炸药，这样在遭受入侵是可以迅速关闭隧道。-Phil Miller 信息框结尾

早在19世纪时，瑞士人就在一些边境上和交通要道上的重要战略地点(英、西)外部链接填埋了炸药。在第二次世界大战期间，他们在更多的地点埋了炸弹。但是在1975年，作为冷战期间政府反入侵策略的一部分，瑞士更系统地改进了它们填埋隐藏炸药的地点分布。

在顶峰时期，瑞士防御网络包含有大约两千个装满炸药的独立结构。这些覆盖了桥梁、隧道、公路以及简易机场。在2001年圣哥达隧道(Gotthard)发生火灾时，人们发现高速公路下方存有数吨炸药。

毋庸置疑，TNT炸药遍布全国会带来某些健康和安全隐患。在2014年11月，瑞士军队承认仍有大量炸药藏匿在国家各个地点(英)外部链接。他们目标是在月底移除这些炸药。

在答复瑞士资讯swissinfo.ch关于这一话题的质询时，军方说：“所有设备已被拆除。在各处已经不再有任何炸药了。”

在卢加诺公共汽车站地下真的有个大黄金储备库吗？-Paul Alvarez 信息框结尾

我还是头一回听到这个说法，在互联网上我没有找到任何相关信息。你想告诉我们--或告诉是警察一些什么事吗，Paul？你在哪听到这个的？为了避免2019年卢加诺公交车站大淘金的发生，我在此宣布此条传闻为谣传。

这是我们读者促使我们做的关于瑞士的事实真相这一系列的第一集。你还有其他关于瑞士的传闻希望我们一辩真伪吗？请在下面给我们留言。





(翻译：樊桦), 瑞士资讯swissinfo.ch

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