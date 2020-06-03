每位派对潮人需保证享有4平米的个人活动空间，从而确保舞池不至于出现摩肩擦踵的拥挤情况。 (Keystone / Martin Ruetschi)

夜店常客可申请一张夜间数码通行证，这张卡将帮助瑞士各家夜店及酒吧达到并落实政府提出的登记到店顾客个人信息、以便追踪新冠病毒传播链的疫情防控要求。



近日，“点燃寂寞的夜”(Save the Night，多语)外部链接网络平台正推出一款名为“瑞士夜间通行证”(Swiss Night Pass)的安全且免费的数码卡。6月6日瑞士针对某些特定场所取消封锁限制措施之后，有兴趣经常光临酒吧、夜店等夜间娱乐场所的人，可以在线申请通行证。



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一卡在手，顾客需在酒吧和夜店的入口处，向工作人员展示持有的数码通行证，从而确保酒吧及夜店业主以安全的方式收集所有参与派对狂欢者的联系方式。

这项举措的发起者于5月29日介绍称，这款追踪工具，面向夜店、酒吧、迪斯科舞厅、各类夜间表演活动以及所有申请用户完全免费提供。

批评



经营夜间娱乐场所的业主们，对瑞士政府以允许6月6日复工复市、重新营业作为交换条件，强加给他们的疫情管控措施甚为不满。他们对于官方要求其必须在午夜12点之前关门歇业、以及对每个夜间活动场所作出的入场客人数量限制规定感到尤其愤慨。



苏黎世酒吧和夜店委员会(Zurich Bars and Clubs Commission)公开表示，瑞士政府于5月28日宣布的新的放宽疫情防控相关措施，并未给瑞士民众的夜生活问题提供任何真正能够切实实施的解决方案。委员会还特别对政府制定的每位入场客人需保证4平米个人活动空间的条例着重提出批评。该委员会表示，宽泛地将在场人数限定在300人以内，并且要求夜间娱乐场所的业主有义务记录顾客的详细个人信息，做到这两条，便足以防止新一波新冠感染浪潮。







SDA-Keystone/ac

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