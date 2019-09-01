阿德(Marcel Sauder)作品 (Marcel Sauder)

21歲結束飛機技師的學徒生涯，決定走出瑞士看一看世界的阿德(Marcel Sauder)，賣掉了全部值錢的東西，和女朋友分手，前往台灣參加世界盃國術比賽。從小習武的他帶著一身的膽量和攝影專長，30多年來走遍世界，最後瑞士和台灣都是他的家。



武術開啟了瑞士少年對世界的探求

60年代中出生的阿德，小時候身材瘦小，在工人階級的成長經驗讓他從小就知道：強身保護自己是立足社會之道。最初他學習了日本武術，後又跟著一位來自中國的武術老師學習了少林功夫，師門訓練嚴格，耗透體力，他說：「每次練完幾乎是爬著回家。」儘管疲累，從他的眼裡，少林武術充滿了體操動態的美感。



摄影师阿德(Marcel Sauder) (Reto Martin / Reto Martin)

1981年，他在蘇黎世找到了一位瑞士的詠春拳老師，他馬上知道：「這就是我想學的，自我防衛的武術。」就此，他一頭栽進了詠春拳的世界。



他的瑞士武術老師，曾待過香港與台灣。在師門裡不少人都去了台灣，在團體中阿德就常聽聞亞洲武術大師的名字，不曾學過中文的他也說得出幾個中文名字，回憶道：「當時我們說，台灣是中國，而中國大陸是紅色中國(Rotchina)，現在只有瑞士老人會這麼說。」



80年代中期，在台灣舉辦了世界級的國術大會，師門裡都在熱烈談論。隔年想看世界的他結束了學徒的學業，變賣值錢的東西，結束一切，單槍匹馬前往台灣參加世界盃國術比賽外部链接的擂台賽外部链接。



他仍然記得：「當年航空公司的選擇很少，我用2800瑞郎買了菲律賓航空的機票，飛了30小時到了台灣。瑞航雖然也有班機，卻是天價，我根本負擔不起。」



1992年阿德在台灣向盧文錦師傅學習詠春拳

(Marcel Sauder提供)

闖蕩武林練出一身功夫

阿德求學的年代，英語教育在瑞士並不發達，他只學過德語和法語。1986年到台灣時，在台北街頭與人比手畫腳。但台灣的道路設計與門牌編碼與瑞士不同，拿著詠春拳老師的地址，在台北尋路，卻一直迷路。



就在老師家附近的一家小雜貨店，他用了很爛很破的英文跟一個老人問路，那個老人為他指路。到了道場之後，他才發現原來指路的老人就是為他指點迷津的師父，第一次到亞洲就體驗像是小說般的情節。



當時的台北尚未國際化，生活只能以全中文進行，阿德就在日常生活中把語言學起來，例如：為了吃飯，學習看小吃店的菜單；為了不再迷路，學習看路名，所有的事都自己來，語言就在闖盪之中自然而然學會了。有時候，沉浸在一個環境裡，困難也就無師自通了。



認真過著每一天，在台灣他不只練了武術、學了中文，也把英文學會了。



習武者的毅力表現在不間斷的學習

一年半後阿德帶的錢快用完了，凡事照規矩來的瑞士性格，他到台北的移民署詢問如何合法長久居留。當時他的師父看見他的全心全意習武，為他做保人，保證他在台灣學武術，絲毫不假，在師父的協助下他得到了台灣政府發的長期居留證和工作證。



幸運地，不久後他找到了一個電腦公司的工作，他取得了長期居留的文件，也有一份穩定的工作。此時，他也開始培養另一門興趣：攝影。



認真投入之後，攝影開啟了他人生的另一段旅程。



跨入專業攝影的偶然與驚奇

90年代初，除照相機之外，仍需要膠捲和暗房技術才能沖出照片，攝影師亦是極為新穎的職業。所有的科技都在起步的年代，手機和電腦正在研發階段，阿德有一天帶著他的BB-CALL和照相機坐在台北新公園的長凳上，心裡正琢磨著：我能用攝影技術做些什麼呢。此時，忽然走來了一個女孩問他：「你是攝影師嗎?能不能替我照相?」



這個偶然的機會，帶來了他在台灣人像攝影的第一門生意，意外地廣受喜愛。當時流傳在台北新公園有一位來自西方的新銳攝影師，價格公道。當時阿德收費底片膠捲50元，攝影費200。每到週六、週日都有20多歲的年輕女孩來找他拍人像，他回憶道：「有時大排長龍，一天有20幾個人來拍，也有一再回流、拍了兩三次的客戶。我於是在台北各大景點為女孩們拍照，這些年輕女孩有的想留下青春美麗的回憶，有的只是來認識我。」他邊說，邊大笑了起來。



這門生意比當上班族賺的錢更多，此外阿德鏡頭之下的人物與風景也觸動人心，於是他便被媒體發掘，成為一家國際媒體在亞洲的特約攝影師。他所拍攝過的歷史事件包括：柬埔寨大屠殺、韓國的工運、越南和中國的紛爭，日本的電車毒氣事件等等。攝影師捕捉歷史鏡頭，就因此他親身參與了許多亞洲的重要事件。



今日時光不再，他說：「當時的國際媒體，需要專業的記者和攝影師來記錄事件。而今大家都有手機，只要找到在場的人要到照片，彷彿就有新聞。」媒體生態的經營操作與從前不同了，專業攝影師的歷史任務已逐漸淡化。



Marcel Sauder摄影作品 阿德相机中的台湾 (所有图片均有Marcel Sauder提供)

心的安適就是家

90年代阿德的青春歲月在台灣度過，他看到人們工作賣力，開放真心做朋友，也經歷了活潑的慶典，這些都讓他感受到生命的活力與奔放。他的青春、友誼、愛情與事業的成功，都在海外開花結果。台灣的熱力和瑞士的冷靜是他親身體驗的反差。



1997再次回到瑞士定居，也看到國家的進步，他說：「我感受到的是正面的文化衝擊(Positover Kulturschock)。」在小處中阿德發現國家公權力和人民的生活有了極大的變化，而且是走向開放，瑞士脫去了原本記憶中的灰暗與沉重，這讓他下定決心在瑞士長住下來。



「我離開以前蘇黎世沒有露天咖啡廳，而今天我們坐在外面享受陽光、喝咖啡。以前有的瑞士人像警察一樣，也處處在揪出別人做得不夠好的細節，生活很壓抑。而現在走在路上，有人微笑，這樣正面的美好，在我離開以前沒有感受過。」阿德分享道。



瑞士和台灣都是家，定居瑞士後，他和妻子每年都回到台灣訪友、練武術，3週到2個月不等。他說：「我1987年所交的朋友是永遠的朋友，他們給我寄卡片、寫信，從今天來看是一種古老的友誼。我沒時間回覆，他們都不會生氣，完全理解我的忙碌。我感覺台灣像是病毒，去過一次，感染上了就血液中跟著你了。」這樣的說法，帶著瑞士的幽默。



做為一個土生土長的瑞士人，他提到制度面的感受：「瑞士是一個講究民主與人權的國家，我走遍世界，看到有的國家民不聊生，人民與國家對抗，或是人民想移民、外逃，在今日的瑞士沒有人必須活在恐懼之中。」在動盪的世界，瑞士即使不完美，仍是一個平靜安全的小世界。



擺盪瑞台兩地的選擇

為了在武藝上持續精進，幾年前阿德在台灣的台南尋找到一個教授永春拳的老師父，繼續拜師習武。他說：「師父經歷過了日本人、國民黨，他以正直的態度帶領家族走過不同的年代，這對我是一個全新的體驗。原來人可以活得如此正派、正直。」這派永春是永遠的「永」，無論是在流派上或是演變上都與言字邊的詠春不同了。



他也說：「師父過世後，我祈願在台灣建一個永春中心，也有計畫地進行著，我希望人們可以在中心裡練武術、休息、養身，也養生。這幾年我看見台灣的進步，生活品質提升，而台灣和瑞士一樣生活很安全、自由。」過著安全、安心的生活這也是瑞士人對生活基本的要求。



瑞士近年受到氣候變遷的衝擊，過了幾年的暖冬，如同許多瑞士人的抱怨，他說：「我不喜歡沒有真正冷過的冬天，現在冬天冷得不夠徹底。總的來說，我比較耐熱，所以在台灣和瑞士之間，我有選擇的機會。」



對武術有傳承具有無限熱情的瑞士阿德，把台灣視為復興武術精神與技術的基地，為了完成計畫，半年台灣，半年瑞士擺盪著。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram