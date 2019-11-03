(© Keystone / Gaetan Bally)

瑞士有着先进的国家形象，除了先进的科技、发达的经济形象之外，还持续保存农耕时代的传统。尤其入秋之后，温度骤降，日夜温差大了，自然界的颜色也丰富华丽了起来。此时，不论是天主教地区或是新教地区，其独特的人文与宗教交融的气氛便开始弥漫。



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从宗教节日转型为观光节日

在苏黎世湖南端，阿尔卑斯山前依山傍水的小镇Richterswil每年11月初为了庆祝天主教的圣马丁节，全镇居民会制作上万个芜菁灯。这个传统源于1901年农民秋收的盛事，带着宗教内涵，Richterswil的居民为了照亮一个夜晚的繁华，组织分工，挖空芜菁、雕花、制作花车、乐队集结练习。



芜菁，是一种块状根，球形的植物，与萝卜同属属十字花科，在欧洲古书里就有记载人们如何食用。由于栽种方便，第一次与第二次世界大战时，是很常见的食物。 信息框结尾

芜菁灯大约有一个手掌那么大，一次雕琢几万个，把黑夜里的小镇点亮。这项倾全镇之力而为的民俗活动，已经成了苏黎世州晚秋的一个盛事，每年上万的本地的国际游客会涌入这个小镇，欣赏灯节，国铁也会增加列车，运送前来揽胜的游客。这项宗教与民俗交融的活动，充满了当地特色，如今已被瑞士政府列为非物质保护文化项目之一。



每年灯会这一天的傍晚，会有一两万人涌入这里看灯会，本来平静的小镇突然就热闹喧哗了起来。灯会是晚上才有看头，而为迎接灯会，热闹的市集与活动下午就开始，先由管乐队吹起的壮丽乐声起头，之后瑞士传统美食登场，烤香肠、拉可雷起司面包(Raclette)、当地啤酒、香料水果酒等等，等待着夜晚到来的气氛，在食物与饮料的香气中，弥漫着一股欢乐而温馨的气氛。



小小的烛火烧着芜菁，空气里也有一股类似烤萝卜的气味。寒冷的夜，伴着乐声，大快朵颐，大家守在主要游行路线上，引领期盼，等待花灯游行进场。

以天主教圣马丁节为起源的习俗

圣马丁是一个西元四世纪时的一个罗马军官，有悲天悯人的胸怀，散尽钱财救助穷人。离开军伍之后，追随信仰而退隐修行。因救济贫苦的义行，他在死后被天主教会封为圣人。每年的11月11日为圣马丁节，不只在瑞士，提灯笼的传统游行，在阿尔卑斯山区的国家都有，瑞、德、奥或更远，庆祝的规模也或大或小。



Richterswil灯会之所以有名，有一个特点是一盏盏美丽的花灯都是由紫白相间的圆芜菁雕刻而成。先把芜菁的内部凿空，再从外部设计雕刻图样，装上提架或绳子，就是一盏可爱的芜菁灯。这个灯节在瑞士便叫做芜菁灯游行(Räbenlichterumzug)，这个字必须要用苏黎世德语发音，读做Räbeliechtliumzug才有当地民俗气息。



芜菁灯游行是苏黎世州悠久的传统，几乎每个孩子都亲手做过芜菁灯，即使是小村庄也有特别为孩子准备的游行。但没有一个地方像Richterswil如此华丽，如此盛大。



传承历史中，创造小镇向心力

Richterswil的小镇中心，灯节前夕家家户户就摆出灯饰，尤其是商家的橱窗里，也会挂上美丽的芜菁灯来搭配其原本的产品陈设。每一盏灯、每一扇窗、每一个阳台，都有居民的奇思妙想。



根据当地主办单位的数据(德)外部链接，2018年的灯节活动共用掉了29’000公斤的芜菁，以及5万支蜡烛。参与活动的居民约有1100人。小镇居民集结的力量非常强大，不同的民间社团有不同的灯饰花车，如：水上运动协会、教会、湖滨俱乐部、从幼稚园到高中的各级学校，人人尽心尽力。



当地的学童也组队分工，在火车站与小镇入口售票，游客都必须购票才能入场。每张8法郎的票是一个圆形的吊牌，参加民众必须挂在胸前做为辨识。票务是最大的收入来源，用以支付每年灯节的开销，购票就是赞助传承历史。



有镇民表示，单身的时候，不爱参加传统灯节，但是身为这里的居民还是有义务为老城最少凿三十个芜菁灯的原型，因为租屋契约上白纸黑字写着：每个住民对这个传统庆典的义务，就是一同创造灯节的气氛。



以前他觉得这是一件麻烦事，凿一个芜菁容易，一次凿三十个就会反胃想吐。一开始，他会用简单的刨刀挖凿，后来才知道用电钻比较快。升级成了父亲，他为孩子凿灯雕刻，一同感受民俗庆典的欢乐，也成了季节性家庭生活的一部份。生命的延续传承就是一种耳濡目染的学习，一代传一代，承载文化里的点点滴滴。



黑暗中的壮丽，目不暇接

灯节当天有日光时，游客可以欣赏芜菁的原色与手工雕刻。天色渐暗，居民慢慢点亮芜菁里的小蜡烛，从紫色菜皮中透出的微光闪动着，隐隐动人。从湖边入城，到小坡上的老街，一路芜菁灯景闪着橘光和紫光，每一处都有人伫足欣赏，发出惊艳与赞赏。



时间一到，花灯队伍进城，全镇准时熄灯。一片黑暗中，乐声再度响起，孩童们先提着自己的灯笼，领着队伍开场，接着伴随乐声2-8米不等的花灯一一进场。游人磨肩擦踵，赞叹之声不绝于耳。



巨型的花灯由一颗颗小芜菁灯排列而成。2018年共有44座大型花灯，从传统高山与动物图腾，到当代人物与流行主题，主题多元缤纷，也排列得维妙维肖。在接近零度的夜空中，只靠着集合小烛光来照明，一座一座近两层楼高的花灯被人力推进场。



尽管寒气逼人打哆嗦，每一盏灯，都是游人不会遗忘的图像。一支小蜡烛的火光是微弱的，数百支蜡烛聚集的光芒却是光明闪亮的，尤其在寒冷的夜里，蜡烛的火光给人希望，也带来内心的温暖。



一盏芜菁灯背后的瑞士精神

2019年的花灯游行将于11月9日举行，小镇居民们在准备活动时，不分老少，在学校、社区活动中心和在教堂聚会所里，又凿又刻。每一盏灯都饱含着创作者的一思一念。



为了一夜的明亮耀眼，让光绵延1公里之长，小镇有专门的协会负责(德)外部链接，并已经在网页上提醒居民所需办理事项与完成日期。以协会集结众人之力，是瑞士典型的行事方式。美丽的灯节能年年成行，传统有迹可循，细节组织化、透明化就是瑞士风格。



大人带着孩子做，传统得以延续。每一年Richterswil都在通力合作中创造自己的历史与共有的回忆，对土地的关怀是实际行动的累积。



宗教与民俗之于现代生活

每一个人类社会都有过渡时序变化的仪式，春夏秋冬都有固定要吃的、要做的、要完成的，渐渐发展成节日与民俗。过节的时刻让我们想到天地，想到家人，想到自然万物。民俗也乘载着古人敬天谢天的谦卑，提醒我们人类必须合作与共生。



从宗教角度来诠释：在大雪降临之前，圣马丁节是隆冬的序曲，点起第一盏灯，迎接耶稣圣婴的光。在圣马丁节这一天，基督宗教提醒我们要想到贫穷困苦，在心里要保有邻人之爱。因为天要冷了，人们要一起过冬。



而在苏黎世为什么提芜菁灯，这是因为百年前种植芜菁的农家很多，这种圆形的芜菁在当时是作为一种主要食物，作用如同今日的马铃薯。秋季盛产时，农家就把芜菁拿来做灯笼，晚上去教堂望弥撒的路上提着。这段提卜灯笼去望弥撒的路就是游行的由来，这个节日最初带着宗教的意义。



有的老一辈的瑞士人会说，在战争的时期没有什么东西吃，芜菁吃太多了，现在看到就倒胃口。但对Richterswil小镇市民来说，这是触觉、视觉、听觉、味觉、嗅觉，所有感官交织而成的共同记忆。在准备庆典的行动里，居民们一同关心土地，一同重视合作的价值。这些人类共生的基本要素，是不管科技如何进步都不会改变的。

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