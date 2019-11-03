(© Keystone / Gaetan Bally)

瑞士有著先進的國家形象，為人所不知的是在科技進步、經濟發達的形象之外，持續保存農業時代的傳統。尤其入秋之後，溫度驟降，日夜溫差大了，自然界的顏色也豐富華麗了起來。此時，不論是天主教地區或是新教地區，天氣漸寒的瑞士，就開始漫佈了獨特的人文與宗教交融的氣氛。



阅读本文简体字版本请 点击这里

信息框结尾





從宗教節日轉型為觀光節日

在蘇黎世湖南端，阿爾卑斯山的前緣的小鎮Richterswil，依山傍水。這裡每年11月初為了慶祝天主教的聖馬丁節，居民團結製作上萬個蕪菁燈。這源於1901年農民秋收的盛事，帶著宗教意涵，Richterswil的居民為了照亮一個夜晚的繁華，組織分工，挖空蕪菁、雕花、製作花車、樂隊集結練習。



蕪菁，是一種塊狀根，球形的植物，與蘿蔔同屬屬十字花科，在歐洲古書裡就有記載人們如何食用。由於栽種方便，第一次與第二次世界大戰時，是很常見的食物。 信息框结尾

蕪菁燈大約是一個手掌大，一次雕琢幾萬個，把黑夜裡的小鎮點亮。這項全鎮傾全力而做的民俗活動，已經成了一個蘇黎世州晚秋的盛事，每年湧入本地和國際遊客欣賞燈節上萬，國鐵並加長列車，運輸前來攬勝的遊客。這項宗教與民俗交融的活動，充滿了當地特色，如今已被瑞士政府列為非物質保護文化項目之一。



每年到了燈會的那一天，在夜裡擠進一兩萬人看燈會，本來平靜的小鎮突然熱鬧喧嘩了起來。燈會是晚上才有看頭，而為迎接燈會，熱鬧的市集與活動下午就開始，先由管樂隊吹起的壯麗樂聲起頭，之後瑞士傳統美食登場，烤香腸、拉可雷起司麵包(Raclette)、當地啤酒、香料水果酒等等，等待夜晚到來的氣氛，在食物與飲品的香氣中，瀰漫著一股歡樂而溫馨的氣氛。



小小的燭火燒著蕪菁，空氣裡也有一股似烤蘿蔔的氣味。寒冷的夜，伴著樂聲，大快朵頤，大家守在主要遊行路線上，引領期盼，等待花燈遊行進場。



以天主教聖馬丁節為起源的習俗

聖馬丁是一個西元四世紀時的一個羅馬軍官，有悲天憫人的胸懷，散盡錢財救助窮人。離開軍伍之後，追隨信仰而退隱修行。因救濟貧苦的義行，他在死後被天主教會封為聖人。每年的11月11日為聖馬丁節，不只在瑞士，提燈籠的傳統遊行，在阿爾卑斯山區的國家都有，瑞德奧或甚至到更遠，慶祝的規模或大或小。



Richterswil燈會之所以有名，有一個特點即是一盞盞美麗的花燈都是由紫白相間的圓蕪菁雕刻而成。先把蕪菁的內部鑿空，再從外部設計雕刻圖樣，裝上提架或繩子，就是一盞可愛的蕪菁燈。這個燈節在瑞士便叫做蕪菁燈遊行Räbenlichterumzug，這個字必須要用蘇黎世德語發音，讀做Räbeliechtliumzug才有當地民俗氣息。



蕪菁燈遊行是蘇黎世州悠久的傳統，每個孩子都親手做過蕪菁燈，即使是小村莊也有特別為孩子準備的遊行。但沒有一個地方可以做得像Richterswil如此華麗，如此盛大。



傳承歷史中，創造小鎮向心力

Richterswil的小鎮中心，燈節前夕家家戶戶就擺出燈飾，尤其是商家的櫥窗裡，也會雕琢美麗的蕪菁燈來搭配原本的產品陳設。每一盞燈、每一扇窗、每一個陽台，都有居民的巧妙心思。



根據當地主辦單位的數據(德)外部链接，2018年的燈節活動共用掉了29'000公斤的蕪菁，以及5萬盞蠟燭。參與活動的居民，男女老少約有1100位。住民集結的力量強大，不同的民間社團有不同的燈飾花車，如:水上運動協會、教會、湖濱俱樂部、從幼稚園到高中的各級學校，人人盡心盡力。



當地的學童也組隊分工，在火車站與小鎮入口售票，遊客都必須購票才能入場。每張8法郎的票卡是一個圓形的吊牌，參加民眾必須掛在胸前做為辨識。票務是最大的收入來源，用以支付每年燈節的開銷，購票就是贊助傳承歷史。



有鎮民表示，單身的時候，不愛參加傳統燈節，但是身為住民還是有義務為老城最少鑿三十顆蕪菁燈的原型，因為租屋契約上白紙黑字寫著:每個住民對這個傳統慶典的義務，就是一同創造燈節的氣氛。



以前他覺得這是一件麻煩事，鑿一顆蕪菁容易，一次鑿三十顆就會反胃想吐。一開始，他會用簡單的刨刀挖鑿，後來才知道用電鑽比較快。升格成了父親，他為孩子鑿燈雕刻，一同感受民俗慶典的歡樂，也成了季節性家庭生活的一部份。生命的延續，傳承就是一種耳濡目染的學習，一代傳一代，承載文化裡的點點滴滴。



黑暗中的壯麗，目不暇給

燈節當天有日光時，遊客可以欣賞蕪菁的原色與手工雕刻。天色漸暗，居民慢慢點亮蕪菁裡的小蠟燭，從紫色菜皮中透出的微光閃動著，隱隱動人。從湖邊入城，到小坡上的老街，一路蕪菁燈景閃著橘光和紫光，每一處都有人佇足欣賞，發出驚艷與讚賞。



時間一到，花燈隊伍即將進城，全鎮準時熄燈。一片黑暗中，樂聲再度響起，孩童們先提著自己刻的燈籠，領著隊伍開場，接著伴隨樂聲2公尺到8公尺不等的花燈一一進場。遊人磨肩擦踵，讚嘆之聲不絕於耳。



巨型的花燈由一顆顆小蕪菁燈排列而成。2018年共有44座大型花燈，從傳統高山與動物圖騰，到當代人物與流行主題，主題多元繽紛，也排列得維妙維肖。在接近零度的夜空中，只靠著集合小燭光來照明，一座一座近兩層樓高的花燈以人力推進場。



儘管寒氣逼人打哆嗦，每一盞燈，都是遊人不會遺忘的圖像。一顆小蠟燭的火光是微弱的，幾百顆蠟燭聚集的光芒卻是光明閃亮的，尤其在寒冷的夜裡，蠟燭的火光給人希望，也帶來內心的溫暖。



一盞蕪菁燈背後的瑞士精神

2019年的花燈遊行將於11月9日舉行，小鎮居民們已經開始準備活動，不分老少，在學校、社區活動中心和在教堂聚會所裡，又鑿又刻。每一盞燈都飽含著創作者的一思一念。



為了一夜的明亮耀眼，讓光綿延1公里之長，小鎮有專門的協會負責(德)外部链接，並已經在網頁上提醒居民所有的代辦事項與完成日期。以協會集結眾人之力，是瑞士典型的行事方式。美麗的燈節能年年成行，傳統有跡可循，細節組織化、透明化就是瑞士風格。



大人帶著孩子做，傳統得以延續。每一年Richterswil都通力合作中在創造自己的歷史與共有的回憶，對土地的關懷是實際行動的累積。



宗教與民俗之於現代生活

每一個人類社會都有過渡時序變化的儀式，春夏秋冬都有固定要吃的、要做的、要完成的，漸漸發展成節日與民俗。過節的時刻讓我們想到天地，想到家人，想到自然萬物。民俗也乘載著古人敬天謝天的謙卑，提醒我們人類必須合作與共生。



從宗教角度來詮釋：在大雪降臨之前，聖馬丁節是隆冬的序曲，點起第一盞燈，迎接耶穌聖嬰的光將接著其他的宗教活動接續而來。在聖馬丁節這一天，基督宗教提醒我們要想到貧窮困苦，在心裡要保有鄰人之愛。因為天要冷了，人們要一起過冬。



而在蘇黎世為什麼提蕪菁燈，這是因為百年前種植蕪菁的農家很多，這種圓形的蕪菁在當時是作為主食，作用如同今日的馬鈴薯。秋季盛產時，農家就把蕪菁拿來做燈籠，晚上去教堂望彌撒的路上提著。這段提蔔燈籠去望彌撒的路就是遊行的由來，這個節日最初帶著宗教的意義。



有的老一輩的瑞士人會說，在戰爭的時代沒有什麼東西吃，蕪菁吃太多了，現在看到就倒胃口。但對Richterswil小鎮市民來說，這是觸覺、視覺、聽覺、味覺、嗅覺，所有感官交織而成的共同記憶。在準備慶典的行動裡，住民們一同關心土地，一同重視合作的價值。這些人類共生的基本要素，是不管科技如何進步都不會改變的。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram