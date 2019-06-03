《孩子房》，Clara von Rappard创作的、无日期记载的布面油画。 (Bundesamt für Kultur, Bern)

2019年，瑞士多地将举行一系列女艺术家作品展，目的在于把公众的关注吸引到女性艺术家身上。这可谓是当务之急：19、20世纪的众多女艺术家早已被世人所淡忘，在瑞士也不例外。通过这一系列报道，我们向你介绍那些值得被再次发现或者直到死后才华才被发掘的女艺术家们。

Clara von Rappard (1857年 – 1912年)

自画像，布面油画，1894年 (Kunstmuseum Bern)

Clara von Rappard(多语)外部链接是瑞士19世纪末最有影响力的女性艺术家。她在伯尔尼州的Wabern和因特拉肯长大成人，从师于众多知名画家，研习素描及油画技艺。对于那个时期的女性来说，这绝非寻常之举。Clara von Rappard最受人青睐、展出次数最多的作品当数其木炭素描和色粉肖像-19世纪90年代，曾在柏林及巴黎展出。

当年，评论家非常赞许她的才情。除了肖像画，Clara von Rappard还创作了不少风景和壁画作品，素描和图案画也是她的专长。其印象派风景画从同时期的其他作品中脱颖而出：画中伯尔尼高原地区的山脉有的被浓雾萦绕，有的被白雪覆盖，光影效果精彩且富于变化。

直到20世纪20年代，Clara von Rappard赢得了广泛关注。但之后便完全被公众所遗忘。直到1999年，她的作品才得以再次展出。2012年，因特拉肯美术馆(Kunsthaus Interlaken)为纪念她逝世100周年举办专场展览。



我们通过全面的数据分析，对瑞士博物馆中女性艺术家的可见度进行了详尽调查。我们将在6月7日公布调查结果。如果您希望通过电子邮件收到报告数据，请在下方注册。

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