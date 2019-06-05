Binia Bill画的静物，《无题》，日期不详。 (max, binia + jakob bill stiftung)

2019年，瑞士多地将举行一系列女艺术家作品展，目的在于把公众的关注吸引到女性艺术家身上。这可谓是当务之急：19、20世纪的众多女艺术家早已被世人所淡忘，在瑞士也不例外。通过这一系列报道，我们向你介绍那些值得被再次发现或者直到死后才华才被发掘的女艺术家们。



这张照片摄于20实际60年代，那时的Binia Bill亦不再从事艺术创作。 (Max Bill, max, binia + jakob bill stiftung)

Binia Bill (1904年–1988年)

1904年，Binia Bill(德)外部链接出生于苏黎世。这位女摄影师曾在巴黎学习大提琴演奏，而后迁居柏林，在那里的Itten学校研习摄影。回到瑞士后，她曾出任多家刊物的自由摄影师。1931年，她同建筑师、艺术家Max Bill结为连理，后者的艺术作品对她产生了深刻的影响。



这位女艺术家的摄影代表作以旅行、她与现代主义先锋艺术家朋友的交往，以及后期的私人生活为主要素材。而Binia Bill的静物画则多以肖像和花卉题材为主，视觉语言独特，颇具20世纪30年代的气质。



尽管Binia Bill举办过摄影展，其作品也获得了一些艺术奖项，但是这位女性一直活在丈夫的阴影下。自从儿子Jakob出生后，她便放弃了创作，在家操持家务。2004年，阿尔高州美术馆为她举办了个人作品展览后，Binia Bill才终于获得了应有的关注。



我们通过全面的数据分析，对瑞士博物馆中女性艺术家的可见度进行了详尽调查。我们将在6月7日公布调查结果。如果您希望通过电子邮件收到报告数据，请在下方注册。 信息框结尾

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