每年一月，瑞士两个村庄的女性都会“夺过”权力，以延续长达300年之久的传统。这个为期三天的节日纯粹是为了娱乐，但它源于一项重要的历史事件，为探讨现代性别话题奠定了基础。

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在阿尔高州的法尔旺根(Fahrwangen)和迈斯特施万登(Meisterschwanden)，“女性统治”是一天(或三天)的主旋律。这个活动源于1712年第二次维尔梅根战争中女性发挥的决定性作用，这场战争中，苏黎世和伯尔尼的对手是瑞士中部的各个天主教州。当时，由伯尔尼和法尔旺根管辖的这两个村庄是宗教改革军队的营地。

天主教徒趁村里的男人外出战斗时发动了进攻，据说伯尔尼军队的指挥官派女人去树林里制造声音，让入侵者以为敌人的援军到了。这场战争以天主教的失败而告终。

据称，伯尔尼指挥官对她们的战斗精神印象深刻，于是他批准每年给女人三天时间随意做她们想做的事。这三天分别被称为“女孩星期四”(Meitli-Donnerstag)，“女孩星期六”(Meitli-Samstag)和“女孩星期天”(Meitli-Sonntag)，每年都会在这几天举办庆祝活动。



活捉男人

不同年龄段的90名妇女参加了今年的活动，数量比往年略多，表明这个古老的传统在阿尔高州经受住了时间的考验。女孩星期天节日协会成立于1912年，距维尔梅根战争200周年，但该风俗早在1842年就被首次正式提出。

在女孩星期四节日活动上，由12至15个女人组成的小组出发前往第一间酒吧，并伴有一组鼓手。她们向男人免费提供酒水，与他们共舞，然后再挑选“人质”。组委会在节日之前提供舞蹈课，以确保所有参与者都有所准备。

被选为“人质”的男人，通常是以某种方式(例如通过志愿工作)为村庄团结做出过贡献，但其实并没有严格的选拔标准。被俘获的男子要躺在麻绳制成的网中，然后被上下摇晃，之后被带到下一个酒吧，在那里他必须支付酒水费才能获得自由。在女孩星期四节日活动上，女人们戴着面具，在酒吧里跳舞。周末的庆祝活动还包括狂欢节游行和儿童舞会。



现代意义

这种风俗可能引起现代女权主义者的不满：为什么在性别平等已成为共识的时代，女性仍然只被赋予三天的权力？“女孩星期天节日”协会的成员表示，上述看法的确有道理，女性不再需要被同村男人们授予权力，但是总体而言，女性权利仍有待提高。她们觉得通过庆祝这一传统，自己正在为争取平等而奋斗。

该协会的主席Priska Laupen认为，这种风俗应该保留下来，因为它彰显着女性的坚强，并且具有独特性。她16岁的女儿今年首次参加该活动，Lauper希望她今后能继续参加。该风俗已被列入州非物质文化遗产名录，里面收录了值得保护的瑞士生活传统。该名录旨在提高人们对文化习俗及其传播方式的认识。

节日活动结尾时，女人象征性地将权力控制权交还给男人，同时送给男人一种名为“Zopf”的巨大圆形辫子面包，但Lauper表示，这完全是半开玩笑的做法：“周日，我们向男人们象征性地交出了权力。他们认为这很有趣，因为他们知道谁真正穿着裤子：女人。”



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