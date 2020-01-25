每年一月，瑞士兩個村莊的女性都會“奪過”權力，以延續長達300年之久的傳統。這個為期三天的節日純粹是為了娛樂，但它源於一項重要的歷史事件，為探討現代性別話題奠定了基礎。

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在阿爾高州的法爾旺根(Fahrwangen)和邁斯特施萬登(Meisterschwanden)，“女性統治”是一天(或三天)的主旋律。這個活動源於1712年第二次維爾梅根戰爭中女性發揮的決定性作用，這場戰爭中，蘇黎世和伯爾尼的對手是瑞士中部的各個天主教州。當時，由伯爾尼和法爾旺根管轄的這兩個村莊是宗教改革軍隊的營地。

天主教徒趁村里的男人外出戰鬥時發動了進攻，據說伯爾尼軍隊的指揮官派女人去樹林裡製造聲音，讓入侵者以為敵人的援軍到了。這場戰爭以天主教的失敗而告終。

據稱，伯爾尼指揮官對她們的戰鬥精神印象深刻，於是他批准每年給女人三天時間隨意做她們想做的事。這三天分別被稱為“女孩星期四”(Meitli-Donnerstag)，“女孩星期六”(Meitli-Samstag)和“女孩星期天”(Meitli-Sonntag)，每年都會在這幾天舉辦慶祝活動。

活捉男人

不同年齡段的90名婦女參加了今年的活動，數量比往年略多，表明這個古老的傳統在阿爾高州經受住了時間的考驗。女孩星期天節日協會成立於1912年，距維爾梅根戰爭200週年，但該風俗早在1842年就被首次正式提出。

在女孩星期四節日活動上，由12至15個女人組成的小組出發前往第一間酒吧，並伴有一組鼓手。她們向男人免費提供酒水，與他們共舞，然後再挑選“人質”。組委會在節日之前提供舞蹈課，以確保所有參與者都有所準備。

被選為“人質”的男人，通常是以某種方式(例如通過志願工作)為村莊團結做出過貢獻，但其實並沒有嚴格的選拔標準。被俘獲的男子要躺在麻繩製成的網中，然後被上下搖晃，之後被帶到下一個酒吧，在那裡他必須支付酒水費才能獲得自由。在女孩星期四節日活動上，女人們戴著面具，在酒吧里跳舞。週末的慶祝活動還包括狂歡節遊行和兒童舞會。

女孩星期天節 網獲男人的女人們 作者： Julie Hunt

現代意義

這種風俗可能引起現代女權主義者的不滿：為什麼在性別平等已成為共識的時代，女性仍然只被賦予三天的權力？ “女孩星期天節日”協會的成員表示，上述看法的確有道理，女性不再需要被同村男人們授予權力，但是總體而言，女性權利仍有待提高。她們覺得通過慶祝這一傳統，自己正在為爭取平等而奮鬥。

該協會的主席Priska Laupen認為，這種風俗應該保留下來，因為它彰顯著女性的堅強，並且具有獨特性。她16歲的女兒今年首次參加該活動，Lauper希望她今後能繼續參加。該風俗已被列入州非物質文化遺產名錄，裡面收錄了值得保護的瑞士生活傳統。該名錄旨在提高人們對文化習俗及其傳播方式的認識。

節日活動結尾時，女人像徵性地將權力控制權交還給男人，同時送給男人一種名為“Zopf”的巨大圓形辮子麵包，但Lauper表示，這完全是半開玩笑的做法：“週日，我們向男人們象徵性地交出了權力。他們認為這很有趣，因為他們知道誰真正穿著褲子：女人。”

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