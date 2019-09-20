蘇黎世香港攝影展開始前的準備工作。 (Marcel Sauder)

瑞士攝影記者協助發起蘇黎世攝影展「與香港記者同行」，邀集全歐洲攝影記者響應，9月19日舉行記者會與開幕茶會。攝影記者在高危地區的記錄工作成為關注焦點。

主辦單位表示，歐洲巡展由瑞士出發。此次活動蒐集了9位香港記者約450張的香港街頭抗爭照片，除表現出示威活動的現場之外，也凸顯第一線的攝影記者工作的危險。因配合展覽廳的規模，此次展出70張作品。



主辦單位聲明，此次攝影展一項重要的目的即是，向國際社會展現媒體作為呈現事實的工具，當地記者視角所呈現的新聞抑是今日香港與國際社會繼續溝通的媒介。瑞士攝影記者們同時想藉此展覽，向香港同行表現記者相互團結的力量，故名為「與香港記者同行」。



開幕茶會並有瑞士知名專業新聞出席，攝影記者的工作在於表現事發現場的全貌，如何在一張照片內豐富表現事件的多元面向。此次來瑞的攝影記者Paul Yeung在接受國家電視台採訪時說明：「我嘗試在一個畫面下呈現出事件各方的視角，比方散落在地上的彈殼與小石頭都是都是事件本身真實的對比，而每一次出發工作前，都無法事先預設將會拍出什麼照片。」



Paul Yeung也說：「從事攝影記者多年，工作的信條就是觀察、保持公正，並尋找答案。我將照片交出去之後，由編輯配上文字說明，左右讀者更多是文字內容，照片本身僅僅是展示現場狀況。」



同樣來自香港的記者KT Ho已從事專業新聞攝影11年，昨日他與瑞士同行分享：「這三個月來的工作情形，我體驗了不同程度的恐懼與害怕，也覺得每次出門都需要一點運氣。近距離看見子彈與暴力危脅，也的確對香港的警察失去了信任。來蘇黎世此行最重要的目的就是分享工作的感受，讓參觀民眾能理解攝影記者的困難。」

策展人也以安全為由，不願接受拍照與透露姓名，並說：「當我們在香港徵求照片時，受到攝影同行熱烈的響應。大家集思廣益將照片以事件為主軸，挑選出最能呈現事件內容一張照片，討論再討論，也從中彼此學習。這樣香港攝影同行奉獻專業的無私，是此次成行的關鍵原因，一兩個人的姓名並不重要。」



一位參與開幕茶會的香港民眾也表示：「這次反送中的活動，其實是港人對一國兩制變化的反感，但不是對內地人民的反對。是反送中條例，並非反中。示威活動中有較激烈的手段，但不是所有人的意見，香港人之間的想法也是各有不同的。」

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