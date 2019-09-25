2018年瑞士人的人均财产约为191'100瑞郎，被美国人取代了世界首富的位置。

(© Keystone / Samuel Golay)

在近期出台的《2019全球财富报告》(«Global Wealth Report外部链接»)中，瑞士人不再是全世界最富有的人。2019年瑞士人的人均财产约为191'100瑞郎(约合130万人民币)，比前一年减少了1.5%，而2018年瑞士人的人均财产尚提高了7.6%。这份报告由瑞士Allianz保险公司编写。

本次财富对比在53个国家和地区中进行，瑞士被美国取代了榜首的位置，美国人去年的人均财产达到了202'800瑞郎。美国的取胜当然与美元的升值不无关联。



排在第三位的是新加坡，人均财产110'400欧元，与第一名和第二名拉开了一定距离。新加坡之后是台湾(人均财产97'900欧元)；日本(96'300欧元)排名第六；瑞典(92'300欧元)第七；丹麦(85'900欧元)排名第十；紧随其后的是加拿大(80'700欧元)和英国(79'800欧元)；澳大利亚(68'700欧元)、法国(57'100欧元)、奥地利(54'000欧元)、意大利(53'100欧元)、德国(52'900欧元)分别排在第十四-第十八名；韩国则以人均29'700欧元排名第二十名。中国人均财富10'395欧元排名第三十四；哈萨克斯坦以人均569欧元落于榜末。

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