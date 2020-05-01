Yves Leresche是2020年瑞士最佳新闻媒体摄影奖的头奖获得者。Fondation Reinhardt von Graffenried外部链接基金会评选委员会，将他的《女性大罢工》系列作品评选为最佳新闻媒体摄影作品。



这位来自瑞士法语区的摄影师，以他2019年6月14日在洛桑街头拍摄的女性大罢工系列照片(上图)获得了2020年最佳新闻媒体摄影奖。这一天瑞士女性走上街头，呼吁起来反抗瑞士男女不平等现象，尽管1996年瑞士将男女平等写入法律，但现实社会中女性依然在很多方面处于劣势。“我尝试将女性释放出来的能量抓拍在镜头里，”Yves Leresche外部链接说。



自1991年开始，Leresche在洛桑担任自由摄影记者。他的作品主要突出社会问题，比如边缘人士、吉普赛人和社会不平等现象等，他已经获得过各种奖项，其中包括，1997年世界新闻摄影比赛奖。



2020年新闻媒体最佳摄影奖，日常生活类别的头筹由Adrian Moser外部链接拔得，他的获奖作品是韩国旅游团系列，这些韩国人在少女峰停留的短短1.5小时里既要享受周边的环境又要拍照留念。

(Swiss Press Photo, Adrian Moser)

(Swiss Press Photo, Adrian Moser)

(Swiss Press Photo, Adrian Moser)

Eleni Kougionis外部链接拍摄的“黑彼得”协会的日常工作照，获得瑞士历史类别的一等奖，该协会的性质是照顾贫困和边缘人群。



(Swiss Press Photo, Eleni Kougionis)

(Swiss Press Photo, Eleni Kougionis)

(Swiss Press Photo, Eleni Kougionis)

体育类的头奖授予 Loris von Siebenthal外部链接，他拍摄的日内瓦湖上-世界最著名内陆湖-帆船赛在风暴中的镜头给人留下了深刻的印象，照片中一些帆船桅杆折断或者失去了船帆，船组人员爬上了船，一些船沉了……

(Swiss Press Photo, Loris von Siebenthal)

(Swiss Press Photo, Loris Von Siebenthal)

(Swiss Press Photo, Loris Von Siebenthal)

Christian Bobst外部链接获得了“国外”类别的最佳摄影奖，他的系列作品反映了塞内加尔95%公民从属的苏菲派宗教团体，“我想通过这组照片打消人们对穆斯林和非洲人的固有偏见”，这位摄影师说。

(Swiss Press Photo, Christian Bobst)

(Swiss Press Photo, Christian Bobst)

(Swiss Press Photo, Christian Bobst)

瑞士最佳新闻媒体摄影奖(Swiss Press Photo Award外部链接) 由Reinhardt von Graffenried基金会组织，旨在对瑞士自由和职业摄影师在瑞士媒体上发表的优秀作品予以嘉奖。该基金会成立于2009年，每年瑞士都会通过这个奖项评选出优秀的媒体摄影师，最高奖得到25’000瑞郎(相当于17.5万人民币)奖金。

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(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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