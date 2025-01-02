FBI：纽奥良市冲撞事件可能为孤狼犯罪

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（法新社纽奥良2日电） 美国联邦调查局表示，昨天在纽奥良驾车撞人的犯嫌可能属孤狼犯案，他曾发影片宣告支持激进组织伊斯兰国。另外，本案15名死者包含犯嫌，且与赌城拉斯维加斯爆炸案似无关联。

纽奥良市（New Orleans）法国区的波旁街（Bourbon Street）昨天发生一辆皮卡车恶意冲撞人群事件，造成至少15死逾30伤。联邦调查局（FBI）之前已证实嫌疑人为42岁的美国公民贾巴（Shamsud-Din Jabbar），且在犯案皮卡车内发现伊斯兰国（IS）旗帜。

尽管一开始担心有共犯在逃，但FBI副助理局长莱亚（Christopher Raia）今天表示，初步调查结果显示，贾巴可能是只身作案。

莱亚说：「我们目前评估结果为没有其他人涉案。」

莱亚在记者会上并提到，贾巴曾公布影片宣称支持IS，他「在31日晚间从休士顿（Houston）开车到纽奥良，并上传几段影片至一个网路平台上，声明他支持IS」。

在其中一段影片中，贾巴「解释他本来计划伤害家人和朋友，但担心新闻头条不会聚焦在『信教与不信教者之间的战争』上」。

贾巴驾车冲撞跨年狂欢群众后，命丧与警方的枪战。莱亚今天说明，事件15名死者包含贾巴。

昨天另有一辆特斯拉（Tesla）电动皮卡Cybertruck在赌城拉斯维加斯（Las Vegas）一间隶属美国总统当选人川普（Donald Trump）的饭店外爆炸，车内犯嫌丧生。

美国共享汽车平台Turo表示，纽奥良攻击案与拉斯维加斯爆炸案使用的车辆，都是透过他们的平台租赁来的。

但FBI今天表示，这两起案件看起来并无关联。莱亚在记者会上说：「目前看来，纽奥良这里的攻击跟拉斯维加斯案之间无明确关联。」

莱亚还说，贾巴放了两枚土制炸弹在冷藏箱内，并置于法国区（French Quarter）街道上，当局及时处置，使其无爆炸之虞。