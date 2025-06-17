The Swiss voice in the world since 1935
登录

G7领袖促降温中东局势 川普表态支持联合声明

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社加拿大卡纳纳斯基斯17日电） 以色列与伊朗爆发冲突，引发中东局势紧张。七大工业国集团（G7）领袖今天呼吁「缓和局势」；美国总统川普提早离开峰会后，也表态支持联合声明。

法新社报导，川普将重返G7峰会列入国际外交行程，但在盟国以色列轰炸伊朗之际，川普提前1天离开在加拿大洛矶山脉（Rockies）举行的G7峰会。

川普昨天发表支持外交努力的声明，今天又在社群媒体发文警告伊朗首都德黑兰的近1000万居民。他在旗下平台「真实社群」（Truth Social）上写道：「所有人都应该立即撤离德黑兰！」

稍早，川普还在犹豫是否支持G7关于中东危机的联合声明，但在卡纳纳斯基斯（Kananaskis）雪山下的森林小屋举行晚宴后，川普态度软化。

加拿大发布的联合声明提到：「我们呼吁，伊朗危机的化解应促成中东区域更广泛的敌对行动降温，包括在加萨走廊实现停火。」

联合声明也称以色列「有权自卫」，并强调「保护平民的重要性」。以伊持续升级的攻击造成双方平民丧生。

G7是由英国、加拿大、法国、德国、义大利、日本与美国组成。G7领导人表明，他们坚信伊朗「绝不能拥有核武」。

川普近几周来屡次表示，他倾向透过外交手段化解冲突，他的特使魏科夫（Steve Witkoff）也5度与伊朗特使会面，但他很快转而支持以色列的攻击，并表示德黑兰这个神职统治的国家早就应该接受他的条件。

在晚宴前与G7领袖合照时，川普说：「我必须尽快赶回去。我希望能待到明天，但大家都能理解，这事关重大。」

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Marc Leutenegger

您居住的地方，有住房短缺和房价上涨的问题吗？

瑞士住房危机越来越严重，而政治家也没有找到什么有效的解决方案，在您居住的地方也有住房危机吗？请给我们留言。

参与讨论
41
55 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Dorian Burkhalter

人道主义领域还有未来吗？怎样的未来？

美国、英国和瑞士-国际人道主义体系中几个最大的传统捐助国最近纷纷宣布削减援助预算。该领域陷入生存危机。哪些新的援助途径值得人道主义者去探索？

参与讨论
15
14 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Domhnall O'Sullivan

社交媒体平台对民主辩论，是推动还是阻碍？

社交媒体平台在现代民主社会中根基深厚，塑造着我们如何交流、如何形成政治观点。但问题也随之而来：这些平台真的提供了一个多元开放、活跃有序的“数字公共广场”吗？

参与讨论
13
13 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团