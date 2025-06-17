G7领袖促降温中东局势 川普表态支持联合声明

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（法新社加拿大卡纳纳斯基斯17日电） 以色列与伊朗爆发冲突，引发中东局势紧张。七大工业国集团（G7）领袖今天呼吁「缓和局势」；美国总统川普提早离开峰会后，也表态支持联合声明。

法新社报导，川普将重返G7峰会列入国际外交行程，但在盟国以色列轰炸伊朗之际，川普提前1天离开在加拿大洛矶山脉（Rockies）举行的G7峰会。

川普昨天发表支持外交努力的声明，今天又在社群媒体发文警告伊朗首都德黑兰的近1000万居民。他在旗下平台「真实社群」（Truth Social）上写道：「所有人都应该立即撤离德黑兰！」

稍早，川普还在犹豫是否支持G7关于中东危机的联合声明，但在卡纳纳斯基斯（Kananaskis）雪山下的森林小屋举行晚宴后，川普态度软化。

加拿大发布的联合声明提到：「我们呼吁，伊朗危机的化解应促成中东区域更广泛的敌对行动降温，包括在加萨走廊实现停火。」

联合声明也称以色列「有权自卫」，并强调「保护平民的重要性」。以伊持续升级的攻击造成双方平民丧生。

G7是由英国、加拿大、法国、德国、义大利、日本与美国组成。G7领导人表明，他们坚信伊朗「绝不能拥有核武」。

川普近几周来屡次表示，他倾向透过外交手段化解冲突，他的特使魏科夫（Steve Witkoff）也5度与伊朗特使会面，但他很快转而支持以色列的攻击，并表示德黑兰这个神职统治的国家早就应该接受他的条件。

在晚宴前与G7领袖合照时，川普说：「我必须尽快赶回去。我希望能待到明天，但大家都能理解，这事关重大。」