Grok散播大选假新闻 美国5州要求马斯克改正

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（法新社华盛顿5日电） 社群媒体平台X的人工智慧（AI）聊天机器人先前提供关于11月美国总统大选的错误资讯，美国5个州今天寄出公开信给拥有X平台的马斯克（Elon Musk），呼吁他改正这种情况。

研究人员正担心具有影响力的X平台变成错误政治资讯的温床。马斯克支持共和党籍总统候选人川普，他似乎正藉着自己有近1.93亿人追踪的个人帐号散播不实资讯，在选前影响选民。

民主党籍现任总统拜登上月宣布放弃竞选连任并支持副手贺锦丽（Kamala Harris）参选，数小时后，名为Grok的聊天机器人生成大量有关投票截止日期的错误资讯，然后又经由其他平台散播。

Grok错误地告诉使用者，有9个州已逾投票期限。这实际上暗示贺锦丽无法取得取代拜登成为总统候选人的资格。

公开信写道：「这是错误资讯。在所有这9个州当中，事实全都恰恰相反…投票尚未截止，在那之后投票才会截止，这让选票所列美国总统暨副总统候选人的名字得以改变。」

公开信写道：「我们要求你立即对…Grok进行修改，以确保选民在这个关键选举年获得精确资讯。」

这封信还提到，Grok持续提供前述错误资讯，在超过一周时间内又继续发出多则贴文，触及数以百万计的人，然后才于7月31日更正。

公开信写道：「在数以千万计美国选民这个重要大选年寻求取得投票相关基本资讯之际，X有责任确保运用贵平台的所有选民都有获取指引的管道，能够反映宪法保障投票权的正确精准资讯。」

这封信由明尼苏达州、宾夕法尼亚州、密西根州、华盛顿州和新墨西哥州的州务卿联名发出。在美国某些州，州务卿负责监督选举。

X平台没有回覆法新社的询问。