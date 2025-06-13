ICAN：拥核国核武支出破千亿美元 缺乏民主监督

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（法新社日内瓦13日电） 国际废除核武运动（ICAN）今天表示，拥有核武的国家去年总共花费超过1000亿美元在核武库上，这类支出缺乏民主监督。

法新社报导，国际废除核武运动指出，英国、中国、法国、印度、以色列、北韩、巴基斯坦、俄罗斯和美国在这方面的支出比2023年增加近100亿美元。

国际废除核武运动在年度报告中表示，美国2024年支出高达568亿美元，其次为中国的125亿美元，和英国的104亿美元。

总部位于瑞士日内瓦的国际废除核武运动过去曾在起草「禁止核武器条约」（Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons）的过程中扮演关键角色，获颁2017年诺贝尔和平奖；该条约于2021年生效。

截至目前为止，共有69国已批准这项条约，另有4国直接加入条约，另有25国签署，但目前还没有任何拥核国参与其中。

报告指出，公众和国会议员多半对这类费用不为所知，也因此避免受到民主审查。

报告共同作者桑德斯-札克雷（Alicia Sanders-Zakre）表示：「公民与国会议员无权知道其他国家的核武部署在自己国土上，也不知道他们花了多少纳税钱在这方面，对民主而言是种侮辱。」