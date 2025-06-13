The Swiss voice in the world since 1935
登录

ICAN：拥核国核武支出破千亿美元 缺乏民主监督

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社日内瓦13日电） 国际废除核武运动（ICAN）今天表示，拥有核武的国家去年总共花费超过1000亿美元在核武库上，这类支出缺乏民主监督。

法新社报导，国际废除核武运动指出，英国、中国、法国、印度、以色列、北韩、巴基斯坦、俄罗斯和美国在这方面的支出比2023年增加近100亿美元。

国际废除核武运动在年度报告中表示，美国2024年支出高达568亿美元，其次为中国的125亿美元，和英国的104亿美元。

总部位于瑞士日内瓦的国际废除核武运动过去曾在起草「禁止核武器条约」（Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons）的过程中扮演关键角色，获颁2017年诺贝尔和平奖；该条约于2021年生效。

截至目前为止，共有69国已批准这项条约，另有4国直接加入条约，另有25国签署，但目前还没有任何拥核国参与其中。

报告指出，公众和国会议员多半对这类费用不为所知，也因此避免受到民主审查。

报告共同作者桑德斯-札克雷（Alicia Sanders-Zakre）表示：「公民与国会议员无权知道其他国家的核武部署在自己国土上，也不知道他们花了多少纳税钱在这方面，对民主而言是种侮辱。」

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Marc Leutenegger

您居住的地方，有住房短缺和房价上涨的问题吗？

瑞士住房危机越来越严重，而政治家也没有找到什么有效的解决方案，在您居住的地方也有住房危机吗？请给我们留言。

参与讨论
32
53 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Dorian Burkhalter

人道主义领域还有未来吗？怎样的未来？

美国、英国和瑞士-国际人道主义体系中几个最大的传统捐助国最近纷纷宣布削减援助预算。该领域陷入生存危机。哪些新的援助途径值得人道主义者去探索？

参与讨论
12
13 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Domhnall O'Sullivan

社交媒体平台对民主辩论，是推动还是阻碍？

社交媒体平台在现代民主社会中根基深厚，塑造着我们如何交流、如何形成政治观点。但问题也随之而来：这些平台真的提供了一个多元开放、活跃有序的“数字公共广场”吗？

参与讨论
13
13 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团