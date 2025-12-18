ICC拒停止调查加萨战争罪 美再制裁两法官

（法新社华盛顿18日电） 以色列要求结束对加萨战争罪的调查，日前遭到国际刑事法院（ICC）驳回，美国今天宣布再制裁ICC两位法官，使得遭川普政府制裁的ICC法官增加到至少8人。

之前就有该案法官与检察官遭美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）下令制裁。对于最新制裁，卢比欧则表明跟15日的表决有关。

在那次表决中，包括今天被制裁的两人，多数法官都赞成维持对以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）及前国防部长葛朗特（Yoav Gallant）的逮捕令。

卢比欧在声明中表示：「我们不会容忍ICC滥权，侵犯美国与以色列主权，或错误将美国及以色列人纳入ICC的管辖范围。…我们将持续对ICC的法律战与越权行为，作出重大且具体的回应。」

ICC则在声明中表示，最新制裁是「对一个公正司法机构独立性的公然攻击」。

迄今美国总统川普（Donald Trump）的政府已制裁至少8位ICC法官，以及至少3位ICC检察官，其中包括首席检察官卡林汗（Karim Khan）。

今天被纳入制裁的法官为前乔治亚司法部长洛德奇帕尼泽（Gocha Lordkipanidze）与蒙古国的达木丁（Erdenebalsuren Damdin），制裁内容包括禁止他们入境美国，以及与他们在美国进行财产或金融交易。

洛德奇帕尼泽曾任纽约哥伦比亚大学（Columbia University）兼任教授。

2023年10月7日，巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）袭击以色列，之后以色列持续猛攻哈玛斯控制的加萨（Gaza），尼坦雅胡与葛朗特被控犯下战争罪及违反人道罪。

15日出炉的44页裁决书维持既有决定，将对以色列在加萨涉犯战争罪进行调查。

几乎所有西方民主国家都支持ICC，但美国与以色列并非ICC缔约国。