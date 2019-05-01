日本有了一位新天皇，为纪念这个新皇登基的日子，瑞士资讯swissinfo.ch带领大家回顾一下曾经的德仁皇太子2014年的伯尔尼之行。



明仁天皇退位，这是200年来，皇家史记中首次在老天皇去世之前新天皇继位，明仁天皇在当地时间2019年4月30日午夜退位，其子德仁(59岁)继承皇位。



2014年的瑞士之旅



为纪念日瑞建交150周年，当时的德仁皇太子2014年来访瑞士，当年的伯尔尼市长Alexander Tschäppät接待了他，瑞士媒体发现，这次旅行，对于德仁皇子来说，是一个非常好的放松，因为他平时的公众露面都会伴随严密的安检，他几乎没有与“普通民众”接触的机会。



一个时代的结束



随着明仁天皇的退位，象征着30年“平成”时代的告终，日本新年号为“令和”。



在简短的退位发言中，明仁天皇表示，他带着对人民深深的尊敬和爱完成了他30年的天皇使命。

2000年明仁天皇及其夫人美智子曾访问瑞士，在他们为时3天的旅程中，天皇夫妇访问了国际红十字会总部，并在伯尔尼与当时的瑞士总统阿道尔夫·奥吉(Adolf Ogi)会晤。早在1953年，当时19岁尚为皇太子的明仁就曾在他长达几个月的世界之旅的最后一站来访过瑞士。

日本天皇访瑞及2005年天皇在日本世博会瑞士屋中的照片请翻阅下面的画廊。

2019年4月30日瑞士电视台SRF日间新闻：日本-天皇退位：

Japan – Abschied vom alten Kaiser Video: Japan – Abschied vom alten Kaiser

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