日本有了一位新天皇，為紀念這個新皇登基的日子，瑞士資訊swissinfo.ch帶領大家回顧一下曾經的德仁皇太子2014年的伯恩之行。



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明仁天皇退位，這是200年來，皇家史記中首次在老天皇去世之前新天皇繼位，明仁天皇在當地時間2019年4月30日午夜退位，其子德仁(59歲)繼承皇位。



2014年的瑞士之旅

為紀念日瑞建交150週年，當時的德仁皇太子2014年來訪瑞士，當年的伯恩市長Alexander Tschäppät接待了他，瑞士媒體發現，這次旅行，對於德仁皇子來說，是一個非常好的放鬆之行，因為他平時的公眾露面都會伴隨嚴密的安檢，他幾乎沒有與“普通民眾”接觸的機會。



一個時代的結束

隨著明仁天皇的退位，象徵著30年“平成”時代的告終，日本新年號為“令和”。



在簡短的退位發言中，明仁天皇表示，他帶著對人民深深的尊敬和愛完成了他30年的天皇使命。



2000年明仁天皇及其夫人美智子曾訪問瑞士，在他們為時3天的旅程中，天皇夫婦訪問了國際紅十字會總部，並在伯恩與當時的瑞士總統阿道爾夫·奧吉(Adolf Ogi)會晤。早在1953年，當時19歲尚為皇太子的明仁就曾在他長達幾個月的世界之旅的最後一站來訪過瑞士。



日本天皇訪瑞及2005年天皇在日本世博會瑞士屋中的照片請翻閱下面的畫廊。

2019年4月30日瑞士電視台SRF日間新聞：日本-天皇退位：

Japan – Abschied vom alten Kaiser Video: Japan – Abschied vom alten Kaiser

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