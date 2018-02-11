此内容发布于2018年2月11日 上午9:00 最后更新 - 2018年2月11日 -09:00

根据2017年度烹饪界最具影响力大师排名，米其林之星拿到手软、殊荣加身的瑞士名厨丹尼尔·胡姆(Daniel Humm)所掌舵的餐厅，斩获全球头把交椅，荣登世界最佳餐厅。早在14岁那年，丹尼尔·胡姆就迈出了走向专业大厨的第一步。如今，这位全球最炙手可热的名厨远离故土，定居于美国。



经业界人士甄选，坐落于纽约第五大道、百老汇等地标性旅游胜地附近的的Eleven Madison Park餐厅，在堪称饮食界奥斯卡的指标性评选-“2017年度全球50间最佳餐厅”排行榜上(World’s 50 Best Restaurants in 2017，英)外部链接独占鳌头，荣居榜首。这一在业内享有盛誉的排行榜，素来被视为与“美食圣经”-《米其林指南》(Michelin Guide)齐名的评价指标。对于名厨胡姆旗下餐厅的此次夺冠，该排行榜这样点评在Eleven Madison Park餐厅的就餐体验：“不同凡响的招待水准和精美考究的食物成为绝妙的搭配。”



丹尼尔·胡姆是个地地道道的瑞士人，于1976年出生于阿尔高州。在苏黎世的一家大酒店结束自己漫长的职业培训之旅后，他便顺利进入沃州蒙特勒附近的米其林三星级餐厅Restaurant Pont de Brent成为职业厨师，为食客烹制简约、精致且味道层次丰富的美味佳肴。



第一次摘取米其林之星时，胡姆才25岁。当时他虽年纪与资历尚浅，却已担任起阿尔卑斯山的Gasthaus zum Gupf餐馆主厨。2003年，他移居美国旧金山，也正是在那里，他先后获得了无数殊荣，名声大噪。2006年，步入瓶颈期的Eleven Madison Park餐厅的掌门人与总经理Will Guidara为寻求突破、打造一家全新的高端餐厅，不远千里将胡姆从旧金山请到了纽约，自此，他俩成为了“黄金搭档”，胡姆正式接管该餐厅。仅5年之后，米其林指南就给予这里三星好评，更是在2017年全球50间最佳餐厅”排行榜上占据头席。

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