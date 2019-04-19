今天是圣周五-耶稣受难日。每年的这一天，在瑞士弗里堡州中世纪小城Romont都会举行一场与众不同、几乎让人心神沉重的典礼。游街的女人们头罩黑纱，一身黑衣，痛悼耶稣之死。

这一欧洲现代仪式起源于中世纪的神秘剧(Mystères)，该剧种的情节均来自圣经，而演出初衷就是向信徒传授圣经故事。如今，Romont的圣周五仪式可以说是古老传统的一种延续。关于在Romont上演《基督受难神秘剧》(Le Mystère de la Passion)的最早文字记载可以追溯到1456年。

Romont送葬女们让人不禁联想起那些陪耶稣去往各各他(Golgotha)接受钉刑的耶路撒冷女人。Romont的仪式在教堂内部和周边区域进行。

仪式流程一成不变：各种摇铃替代了因复活节而被送往罗马的大钟，铃声响起呼唤信徒们来参加圣周五下午三时准时开始的弥撒。和其他教堂无异，典礼以诵念《约翰受难曲》(Passion selon Saint Jean)开启。

但是从“拜苦路”开始，Romont教堂的仪式便有别于其他地方。10-15名全身黑色打扮的女人从教堂出发，围着建筑游行一圈。带路的是一个戴着黑色面罩的人，意喻基督；其后是代表圣母玛丽亚的独行女子；再后面，就是哀悼队伍、神父、儿童合唱团团员和教友们。

送葬女们手捧红色垫子，上面摆着各种耶稣受难的象征性物件：荆棘冠、钉子、锤子、鞭子。其中一名女子手举印有耶稣面容的长巾-基督教徒承认圣维罗妮卡为受难耶稣拭面的故事。走完“苦路”后，人们再回到教堂内部完成圣周五典礼仪式。

为了保持庄严的氛围，避免表演感，送葬女士们全程静默，她们的身份也严格保密。人们只知道她们是住在Romont的年轻女子。

这一险些在上世纪70年代消失的传统活动，现在却举办得格外欣欣向荣。不过值得指出的是，如今典礼的观光性质不亚于其宗教意义-每年都有众多记者和摄影记者来现场采风。

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