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巨型蓄电机组 这座高塔将有助于解决未来能源困局

瑞士提契诺州的研究人员目前正在建造可长期储存太阳能和风能的首座持久蓄能电站。这座塔状结构的建筑，是一套由众多混凝土砌块和高架起重机搭建而成的复杂体系。得益于比尔·盖茨(Bill Gates)在推特发文提到了这套瑞士巨型蓄电机组，该项目成为了全球关注的焦点。(瑞士德语电视台SRF/瑞士资讯swissinfo.ch)

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