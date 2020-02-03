打印 另外1种语言 另外1种语言 另外1种语言 英语 (en)The tower to help tackle future energy problems 巨型蓄电机组 这座高塔将有助于解决未来能源困局 嵌入代码 <iframe src="https://www.swissinfo.ch/chi/embedded/%E5%B7%A8%E5%9E%8B%E8%93%84%E7%94%B5%E6%9C%BA%E7%BB%84_%E8%BF%99%E5%BA%A7%E9%AB%98%E5%A1%94%E5%B0%86%E6%9C%89%E5%8A%A9%E4%BA%8E%E8%A7%A3%E5%86%B3%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E8%83%BD%E6%BA%90%E5%9B%B0%E5%B1%80/45528490" width="640" height="360"></iframe> 复制粘贴以上代码 此内容发布于2020年2月3日 上午9:45 最后更新 - 2020年2月3日 -09:45 瑞士提契诺州的研究人员目前正在建造可长期储存太阳能和风能的首座持久蓄能电站。这座塔状结构的建筑，是一套由众多混凝土砌块和高架起重机搭建而成的复杂体系。得益于比尔·盖茨(Bill Gates)在推特发文提到了这套瑞士巨型蓄电机组，该项目成为了全球关注的焦点。(瑞士德语电视台SRF/瑞士资讯swissinfo.ch)閱讀本文繁體字版本請 點擊此處信息框结尾 标签 科学 Neuer Inhalt Horizontal Line Instagram 关注我们 Instagram subscription form subscription form 如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址 电子邮件地址 焦点报导 瑞士简讯 直接民主 政治 经济 文化 社会 科技 多媒体