瑞士提契諾州的研究人員目前正在建造可長期儲存太陽能和風能的首座持久蓄能電站。這座塔狀結構的建築，是一套由眾多混凝土砌塊和高架起重機搭建而成的複雜體系。得益於比爾·蓋茨(Bill Gates)在推特發文提到了這套瑞士巨型蓄電機組，該項目成為了全球關注的焦點。 (瑞士德語電視台SRF/瑞士資訊swissinfo.ch)

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