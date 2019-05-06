苏黎世机场的幕后：行李搬运工正在辛勤工作着，他们的工作就是要确保每一位乘客的行都李能够安全运达。一起来边看边听，体验苏黎世机场密集且精准的物流运营吧。

这是苏黎世一个阳光明媚的清晨。空气中充盈着机械操作的隆隆声和飞机起降时发动机的轰鸣。而在着陆和起飞之间，地勤人员忙忙碌碌地正为一架瑞航班机的降落做着准备。

现场正在进行所谓的“跑道异物检测”(Foreign Object Debris，FOD)。当飞机在停机坪停驻时，其轮子前面会放置一块防“溜车”的阻挡物，电源连至主楼。穿着安全服的地勤人员要等到飞机发动机关闭后，再将飞机轮子固定，并用交通锥体标记出安全区域。

只有在控制中心通过了所有相关的到达检查后，乘客才能离开飞机。头等舱乘客的行李放置在行李舱门附近，以便快速卸下。

恶劣天气

行李箱、货物、乘客和燃料的总重量对飞机操作(保持平衡)均有影响。瑞士国际空港服务有限公司的通讯部经理Nathalie Berchtold解释说，装载必须符合航空公司的安全规定。此外，天气也起着重要的作用。

高温下，因为空气稀薄，飞机在起飞和着陆过程中获得的升力较小。所以为了尽可能快地起飞和爬升，高温时飞机重量必须较轻。这就意味着，出于安全考虑，飞机运输的货物或行李重量较平时要更小。这就是为何航空公司不能保证所有行李都能在特定航班上运输，而需随后发送的原因。

失物招领

每年苏黎世机场的客流量都超过3000万。2018年，苏黎世瑞士国际空港服务公司共接到3.8万件行李挂失。同年，据该公司的报告显示：每1000名乘客中，只有4人会遭遇行李误送的情况。大约98％的丢失行李都可以被苏黎世瑞士国际空港服务公司在24小时内找回。自2018年6月起，国际航空运输协会(IATA)要求加盟的航空公司必须从始至终地跟踪每件行李的运输。瑞士国际空港服务公司在苏黎世国际机场的工作合乎规定。



苏黎世机场数据 • 2018年，31'113’488名乘客旅经苏黎世机场，客流量比前一年增长了5.8％。 • 苏黎世机场提供直飞68个国家、206个目的地的航班。 • 2018年，苏黎世机场获得了“世界旅游奖”(World Travel Award)，评委是来自世界各地的旅游专家和乘客。

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每年，这里会迎来1700万乘客，并对数千万件行李进行安检。每天，这里有400多架飞机起降。它连接着布拉格与全球157个目的地城市，新的航站楼和跑道正处于规划阶段。

华沙的肖邦机场是波兰最大的机场。去年，该机场客流量达到1580万人次。波兰总统已宣布在国土中心位置建造大型新机场的宏伟计划。机场将建立在首都华沙和中心城市罗兹之间，预计每年可送迎1亿名乘客。2027年建成后，它将成为欧洲最大的枢纽机场之一。



年复一年，皮埃尔·埃利奥特·特鲁多国际机场(YUL)为各国乘客提供直飞加拿大、美国140多个目的地城市的航班。每年约有30家航空公司的航班停经该机场，迎来送往着近1600万名乘客。

这座加拿大机场还因其在严冬季节清雪和除冰的专业知识而闻名。2008年，该机场还获得了国际航空雪处理研讨会“主要机场”类别的大奖。

“Henri Coanda” - 奥托佩尼国际机场建在一处二战时期的老军事基地上。它是罗马尼亚布加勒斯特两座机场中较大的一座，位于郊区小镇奥托佩尼。

2018年，这座机场的空中交通运输记录创下了逾1380万人次的记录。57家航空公司的航班停经于此，航线覆盖共计128个目的地城市。

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