蘇黎世機場的幕後：行李搬運工正在辛勤工作著，他們的工作就是要確保每一位乘客的行都李能夠安全運達。一起來邊看邊聽，體驗蘇黎世機場密集且精準的物流運營吧。



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這是蘇黎世一個陽光明媚的清晨。空氣中充盈著機械操作的隆隆聲和飛機起降時發動機的轟鳴。而在著陸和起飛之間，地勤人員忙忙碌碌地正為一架瑞航班機的降落做著準備。



現場正在進行所謂的“跑道異物檢測”(Foreign Object Debris，FOD)。當飛機在停機坪停駐時，其輪子前面會放置一塊防“溜車”的阻擋物，電源連至主樓。穿著安全服的地勤人員要等到飛機發動機關閉後，再將飛機輪子固定，並用交通錐體標記出安全區域。



只有在控制中心通過了所有相關的到達檢查後，乘客才能離開飛機。頭等艙乘客的行李放置在行李艙門附近，以便快速卸下。



惡劣天氣

行李箱、貨物、乘客和燃料的總重量對飛機操作(保持平衡)均有影響。瑞士國際空港服務有限公司的通訊部經理Nathalie Berchtold解釋說，裝載必須符合航空公司的安全規定。此外，天氣也起著重要的作用。



高溫下，因為空氣稀薄，飛機在起飛和著陸過程中獲得的升力較小。所以為了盡可能快地起飛和爬升，高溫時飛機重量必須較輕。這就意味著，出於安全考慮，飛機運輸的貨物或行李重量較平時要更小。這就是為何航空公司不能保證所有行李都能在特定航班上運輸，而需隨後發送的原因。



失物招領

每年蘇黎世機場的客流量都超過3000萬。 2018年，蘇黎世瑞士國際空港服務公司共接到3.8萬件行李掛失。同年，據該公司的報告顯示：每1000名乘客中，只有4人會遭遇行李誤送的情況。大約98％的丟失行李都可以被蘇黎世瑞士國際空港服務公司在24小時內找回。自2018年6月起，國際航空運輸協會(IATA)要求加盟的航空公司必須從始至終跟踪每件行李的運輸。瑞士國際空港服務公司在蘇黎世國際機場的工作合乎規定。





蘇黎世機場數據 • 2018年，31'113’488名乘客旅經蘇黎世機場，客流量比前一年增長了5.8%。 • 蘇黎世機場提供直飛68個國家、206個目的地的航班。 • 2018年，蘇黎世機場獲得了“世界旅遊獎”(World Travel Award)，評委是來自世界各地的旅遊專家和乘客。

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每年，這裡會迎來1700萬乘客，並對數千萬件行李進行安檢。每天，這裡有400多架飛機起降。它連接著布拉格與全球157個目的地城市，新的航站樓和跑道正處於規劃階段。

華沙的蕭邦機場是波蘭最大的機場。去年，該機場客流量達到1580萬人次。波蘭總統已宣佈在國土中心位置建造大型新機場的宏偉計劃。機場將建立在首都華沙和中心城市羅茲之間，預計每年可送迎1億名乘客。 2027年建成後，它將成為歐洲最大的樞紐機場之一。

年復一年，皮埃爾·埃利奧特·特魯多國際機場(YUL)為各國乘客提供直飛加拿大、美國140多個目的地城市的航班。每年約有30家航空公司的航班停經該機場，迎來送往著近1600萬名乘客。



這座加拿大機場還因其在嚴冬季節清雪和除冰的專業知識而聞名。2008年，該機場還獲得了國際航空雪處理研討會“主要機場”類別的大獎。

“Henri Coanda” - 奧托佩尼國際機場建在一處二戰時期的老軍事基地上。它是羅馬尼亞布加勒斯特兩座機場中較大的一座，位於郊區小鎮奧托佩尼。



2018年，這座機場的空中交通運輸記錄創下了逾1380萬人次的記錄。 57家航空公司的航班停經於此，航線含蓋共計128個目的地城市。

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