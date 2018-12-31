瑞士密集高效的铁路网享誉全球，每天有百万余人乘坐火车，而苏黎世火车站是瑞士铁路交通的重要枢纽。

在瑞士，约有三分之一的通勤人员乘坐公共交通工具上下班。如果路途远，乘客们通常乘坐火车。每天约有10600列火车在瑞士联邦铁路网(SBB)上运行。联邦及地区铁路公司的铁路网全长为5000公里，几乎全部为电气化铁路。

交通枢纽：苏黎世火车站

苏黎世火车站是瑞士最大的火车站，也是世界上最繁忙的火车站之一，同时也是瑞士国内及周边国家铁路网上最重要的交通枢纽。今天，苏黎世火车站总共拥有26条地上轨道和16条地下轨道，供长途火车和城市快车往来通行。另外，火车站的各个楼层还设有众多的饭店、外卖店、商店和各种服务设施。

苏黎世火车站大楼建于1847年，是瑞士最古老的车站建筑之一。主殿高20米，面积近2000平方米，直到今天仍然是火车站的核心建筑。大厅内设有多个当代艺术装置，最著名的是法国、瑞士双重国籍的女艺术家妮基·桑法勒(Niki de Saint Phalle)创作的色彩明艳的雕塑–守护天使(Schutzengel，德)外部链接。

SBB的未来计划

SBB是瑞士最大的铁路公司。它成立于1902年，是当时的几个私有铁路公司合并的产物。联邦是SBB AG的唯一股东。未来，SBB将采取各种措施，改善铁路交通基础设施。比如，将对总共约800个车站中的580个车站进行翻新，主要是为残疾人修建更多的无障碍通行道路。

另外，SBB正在瓦莱州开发一种在真空管路中运输货物的超迴路列车测试轨道(Hyperloop-Teststrecke，德)外部链接。2019年，Eurotube外部链接 公司将与SBB合作生产一种真空管道，其运送胶囊的速度可达到每小时900公里。



华沙火车站位于华沙市中心，2017年运载乘客人数达到了1510万人。每天约有1000列火车通过华沙火车站，其中绝大多数是长途列车。华沙火车站建于1972年，是社会主义时期的建筑杰作。几年前，灰色的混凝土建筑修葺一新，现在，车站大厅明艳照人，重新焕发出青春。

加拿大蒙特利尔火车站于1943年开通，是继多伦多联合火车站之后加拿大交通第二繁忙的火车站。车站大楼的内部和外部都镶嵌着装饰风艺术(Art-Déco)的图案。车站东西两侧的内墙上是大型浮雕，展示了加拿大的生活、艺术和工业。浮雕上还雕刻着几节加拿大国歌。法语歌词雕刻在内墙的东侧，英语歌词雕刻在内墙的西侧。

布拉格火车站是捷克共和国最大的客运火车站，每年有多达2700万乘客经过这里。历史悠久的火车站大楼还是该国最大的“新艺术运动”(Jugendstil)风格的建筑物。布拉格火车站建于1871年，不久前根据捷克著名建筑师约瑟夫·芬达(Josef Fanta)的原始图纸对车站进行了改建，从而形成了现在的规模。

布加勒斯特北站是罗马尼亚最大的火车站，每天约有300列火车经过这里。车站大楼建于1868年至1872年年间，被列入布加勒斯特历史文化古迹名单。1906年，著名的东方快车首次在布加勒斯特北站停靠。现在，东方快车在从巴黎到伊斯坦布尔的原始路线上运行，每年有两次经过该站。

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