André van Sprundel是瑞士格拉魯斯人，也是一位有著特殊愛好的成功商人。開著船把雪糕賣給在湖里游泳和岸邊納涼人，他可能是瑞士唯一一家。



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出生於荷蘭的他在格拉魯斯州的Klöntal長大。在商業學徒培訓期間，他就對IT技術非常感興趣，並在這方面接受了繼續深造。因此，他父母開的餐館也是最早擁有網站的餐廳之一。



2000年，他成立了一家提供合格IT人才的公司。儘管他從未想過，但2014年他還是接手了他父母在Klöntal的餐館，並且，這些年他一直堅守著一個愛好。他和小女兒一起駕駛著“Ice Dream Express”(多語)外部链接小船，從岸這邊到岸那邊，快樂地兜售著雪糕、冰棒、冰淇淋。



對家鄉的愛



Van Sprundel一直深愛著自己的家鄉Klöntal。 “陡峭的山脈，狹窄的山谷和波光粼粼的湖泊，這些讓我有安全感，”他說。 “我每周至少要來這裡一次，如果實在不可能的話，我會通過網絡攝像頭(Webcam)看看這裡的山谷。”



他為自己的家鄉做了許多事情，他寫了一本關於這個地區的書，為家鄉做了一個網站(德)外部链接，介紹與這個地區相關的歷史、地理以及最新的徒步旅行建議等。 “我想給遊客和當地人展示這個美麗地區的所有的一切。”







(翻譯：邵大海)

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