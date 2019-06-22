André van Sprundel是瑞士格拉鲁斯人，也是一位有着特殊爱好的成功商人。开着船把雪糕卖给在湖里游泳和岸边纳凉人，他可能是瑞士唯一一家。

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出生于荷兰的他在格拉鲁斯州的Klöntal长大。在商业学徒培训期间，他就对IT技术非常感兴趣，并在这方面接受了继续深造。因此，他父母开的餐馆也是最早拥有网站的餐厅之一。

2000年，他成立了一家提供合格IT人才的公司。尽管他从未想过，但2014年他还是接手了他父母在Klöntal的餐馆，并且，这些年他一直坚守着一个爱好。他和小女儿一起驾驶着“Ice Dream Express”(多语)外部链接小船，从岸这边到岸那边，快乐地兜售着雪糕、冰棒、冰淇淋。



对家乡的爱

Van Sprundel一直深爱着自己的家乡Klöntal。 “陡峭的山脉，狭窄的山谷和波光粼粼的湖泊，这些让我有安全感，”他说。 “我每周至少要来这里一次，如果实在不可能的话，我会通过网络摄像头(Webcam)看看这里的山谷。”

他为自己的家乡做了许多事情，他写了一本关于这个地区的书，为家乡做了一个网站(德)外部链接，介绍与这个地区相关的历史、地理以及最新的徒步旅行建议等。 “我想给游客和当地人展示这个美丽地区的所有的一切。”





(翻译：邵大海)

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