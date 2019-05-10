打印 其他2种语言 其他2种语言 其他2种语言 阿拉伯语 (ar)رصاص لإنقاذ حياة البشر 葡萄牙语 (pt)Dando tiros para salvar vidas 让子弹飞 挨子弹，是为了挽救生命 嵌入代码 <iframe src="https://www.swissinfo.ch/chi/embedded/%E8%AE%A9%E5%AD%90%E5%BC%B9%E9%A3%9E_%E6%8C%A8%E5%AD%90%E5%BC%B9-%E6%98%AF%E4%B8%BA%E4%BA%86%E6%8C%BD%E6%95%91%E7%94%9F%E5%91%BD/44949556" width="640" height="360"></iframe> 复制粘贴以上代码 此内容发布于2019年5月10日 上午10:30 最后更新 - 2019年5月10日 -10:30 一颗子弹穿透人体时会发生什么？颅骨是如何破裂的？血液会朝着哪个方向喷溅？虽然这些疑问听上去令人毛骨悚然，但诸多细节却是破解枪击案和其他罪案的关键。法医病理学家Christian Schyma在伯尔尼法医研究所设立了一间实验室，并在此瞄准凝胶块和油漆块开火射击，以便研究不同枪械武器遗留下的痕迹。 (瑞士电视台SRF/瑞士资讯swissinfo.ch) 标签 科学 犯罪 Neuer Inhalt Horizontal Line Instagram 关注我们 Instagram subscription form subscription form 如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址 电子邮件地址 焦点报导 瑞士简讯 直接民主 政治 经济 文化 社会 科技 多媒体