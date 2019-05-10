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科学

让子弹飞 挨子弹，是为了挽救生命

一颗子弹穿透人体时会发生什么？颅骨是如何破裂的？血液会朝着哪个方向喷溅？虽然这些疑问听上去令人毛骨悚然，但诸多细节却是破解枪击案和其他罪案的关键。

法医病理学家Christian Schyma在伯尔尼法医研究所设立了一间实验室，并在此瞄准凝胶块和油漆块开火射击，以便研究不同枪械武器遗留下的痕迹。 (瑞士电视台SRF/瑞士资讯swissinfo.ch)

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