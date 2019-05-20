一顆子彈穿透人體時會發生什麼？顱骨是如何破裂的？血液會朝著哪個方向噴濺？雖然這些疑問聽上去令人毛骨悚然，但諸多細節卻是破解槍擊案和其他罪案的關鍵。



阅读本文简体字版本请 点击这里 信息框结尾

法醫病理學家Christian Schyma在伯爾尼法醫研究所設立了一間實驗室，並在此瞄準凝膠塊和油漆塊開火射擊，以便研究不同槍械武器遺留下的痕跡。 (SRF/swissinfo.ch)



Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram