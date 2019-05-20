打印 其他3种语言 其他3种语言 其他3种语言 阿拉伯语 (ar)رصاص لإنقاذ حياة البشر 日语 (ja)命を救うために銃を撃つ 葡萄牙语 (pt)Dando tiros para salvar vidas 讓子彈飛 挨子彈，是為了挽救生命 嵌入代码 <iframe src="https://www.swissinfo.ch/chi/embedded/%E8%AE%93%E5%AD%90%E5%BD%88%E9%A3%9B_%E6%8C%A8%E5%AD%90%E5%BD%88-%E6%98%AF%E7%82%BA%E4%BA%86%E6%8C%BD%E6%95%91%E7%94%9F%E5%91%BD/44951586" width="640" height="360"></iframe> 复制粘贴以上代码 此内容发布于2019年5月20日 下午2:46 最后更新 - 2019年5月20日 -14:46 一顆子彈穿透人體時會發生什麼？顱骨是如何破裂的？血液會朝著哪個方向噴濺？雖然這些疑問聽上去令人毛骨悚然，但諸多細節卻是破解槍擊案和其他罪案的關鍵。阅读本文简体字版本请 点击这里信息框结尾法醫病理學家Christian Schyma在伯爾尼法醫研究所設立了一間實驗室，並在此瞄準凝膠塊和油漆塊開火射擊，以便研究不同槍械武器遺留下的痕跡。 (SRF/swissinfo.ch) 标签 科学 犯罪 繁体 Neuer Inhalt Horizontal Line Instagram 关注我们 Instagram subscription form subscription form 如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址 电子邮件地址 焦点报导 瑞士简讯 直接民主 政治 经济 文化 社会 科技 多媒体